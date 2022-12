Les 7 meilleurs mobiles à offrir à Noël (2022)

Si vous cherchez un bon mobile à offrir à Noël, ce sont les meilleurs que vous puissiez choisir.

Comme à chaque Noël depuis plusieurs années maintenant, les téléphones portables seront à nouveau l’un des cadeaux phares de la famille et des amis du monde entier.

Mais choisir le mobile le plus approprié à offrir en cadeau à Noël peut ne pas être une tâche facile, soit en raison de problèmes de budget, de besoins ou de goûts personnels de chacun.

Et c’est pourquoi, comme chaque année, nous allons vous aider à choisir le meilleur mobile que vous pouvez offrir à Noël, peu importe combien d’argent vous voulez dépenser : il y a des options pour tous les budgets.

Realme GT Neo 2

realme GT Neo2

Très peu de téléphones portables offrent autant pour aussi peu que le realme GT Neo 2. Ceux qui cherchent à offrir un smartphone de milieu de gamme avec des performances fantastiques et un design des plus originaux, et en même temps ne veulent pas dépenser trop argent, trouverez dans ce modèle une option fantastique.

Il dispose d’un très bon écran AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870 et d’une énorme batterie de 5 000 mAh à charge ultra-rapide.

Son prix est de 449 euros dans la version la moins chère, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Cependant, il est possible de le trouver encore moins cher dans les principaux distributeurs.

realme GT Neo 2, points pour et contre Pour Design beau et innovant

Excellentes performances et grande autonomie avec une charge rapide

écran de bonne qualité Contre Pas de protection contre l’eau et la poussière

Caméras secondaires de qualité inférieure

xiaomi Redmi 10

xiaomi Redmi 10

Il n’est pas facile de trouver des smartphones à moins de 200 euros aussi complets que le Xiaomi Redmi 10. Ce modèle hérite de certaines des caractéristiques les plus importantes de ses grands frères, comme l’appareil photo principal haute résolution, l’écran 90 hertz ou encore la batterie 5 000. mah. Cependant, il le propose dans un package beaucoup plus accessible.

Son prix en France n’est que de 200 euros. Mais il est possible de le trouver encore moins cher sans trop chercher. Pour environ 180 euros, c’est un cadeau fantastique pour Noël.

Xiaomi Redmi 10, points pour et contre Pour Bon écran pour sa gamme de prix

Grande autonomie

Bons résultats de la caméra principale Contre Trop gros.

MIUI 12.5 a quelques problèmes de stabilité

OPPO Reno 6

OPPO Reno 6 5G

Offrir l’un des plus beaux mobiles du marché peut être une excellente idée. L’OPPO Reno6 conquiert pour son équilibre, mais tombe amoureux de son apparence physique raffinée grâce à un corps fini en aluminium et verre, avec des bords lisses et une agréable finition mate à l’arrière.

Si vous le choisissez en bleu, c’est aussi une option encore plus attrayante. Pour le reste, c’est une option fantastique grâce au puissant processeur MediaTek Dimensity 900 avec 5G ou à son grand écran AMOLED de 6,43 pouces.

C’est un mobile légèrement plus cher que les autres modèles de milieu de gamme, mais son design exquis et son répertoire de spécifications justifient largement ce supplément.

OPPO Reno 6 5G, points pour et contre Pour design élégant et raffiné

Écran de très bonne qualité

performances de solvant

charge très rapide Contre Appareil photo « ultra large » très inférieur

mauvais son

Samsung Galaxy A52s

Samsung Galaxy A52s 5G

Il est déjà devenu l’un des téléphones les plus populaires du catalogue Samsung, et tout semble indiquer qu’il sera un succès ce Noël. Le Samsung Galaxy A52s a pratiquement tout pour être le téléphone de milieu de gamme idéal, d’un beau design à un excellent système de caméra et un fantastique écran SuperAMOLED.

C’est l’un des rares modèles de son segment avec un écran de 120 Hz. Ajoutez à cela un superbe appareil photo de 64 mégapixels, un processeur Snapdragon 778G et une batterie de 4 500 mAh, et vous avez la combinaison parfaite pour être le cadeau de Noël ultime. Des points supplémentaires si vous le choisissez en bleu ou violet.

Le prix du Galaxy A52s commence à 449 euros, mais il est facile de le trouver en magasin à un prix légèrement inférieur.

Samsung Galaxy A52s 5G, points pour et contre Pour L’un des meilleurs écrans de sa catégorie

Conception soignée et bonne construction

Bonnes performances et autonomie

Trois ans de mises à jour Android garanties

Bon appareil photo principal Contre Les caméras macro et de profondeur n’ajoutent pas beaucoup de valeur

Chargeur lent inclus dans la boîte

OnePlus Nord2

OnePlus Nord 2

Le OnePlus Nord 2 est le dernier « tueur phare » de OnePlus, avec un prix qui ressemble plus à un milieu de gamme qu’à un produit phare.

Pour cette raison, c’est une option cadeau fantastique pour ceux qui recherchent les dernières nouveautés du marché, comme un puissant processeur Dimensity 1200 AI, un écran Fluid AMOLED de 6,43 pouces ou un appareil photo principal Sony de 50 mégapixels.

Cerise sur le gâteau, le Nord 2 peut être acheté pour moins de 400 euros dans sa version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, des capacités qui assurent des performances plus que solvables au fil des années.

OnePlus Nord 2, points pour et contre Pour Bonne qualité d’écran

Haut rendement

Bon appareil photo principal

Autonomie correcte et charge très rapide Contre logiciel incohérent

chambres complémentaires inférieures

Seulement 2 ans de mises à jour

iPhone 13 Mini

iPhone 13 Mini

Ceux qui recherchent un smartphone puissant avec un bon appareil photo et suffisamment petit pour l’utiliser facilement d’une seule main ont peu d’options à choisir. Mais, sans aucun doute, le meilleur de tous est l’iPhone 13 Mini.

C’est, logiquement, l’un des téléphones les plus chers de cette sélection, mais aussi l’un des modèles avec le plus de personnalité, puisqu’aucun autre ne propose un processeur aussi puissant que l’A15 Bionic dans un boîtier qui ne mesure que 13 centimètres de haut et pèse 140. grammes. .

iPhone 13 Mini, points pour et contre Pour Caractéristiques haut de gamme dans une taille ultra-compacte

bons appareils photo

Autonomie améliorée Contre

Écran avec taux de rafraîchissement standard

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T

L’un des derniers modèles à rejoindre le catalogue Xiaomi était le Xiaomi 11T. Il dispose de fonctionnalités dignes d’un mobile haut de gamme, à un prix pas trop élevé. Par conséquent, cela peut être une option fantastique à offrir ce Noël.

Contrairement au modèle « Pro », cette version est équipée d’un processeur MediaTek, bien que ses performances ne soient pas trop inférieures compte tenu de la grande différence de prix entre les deux modèles. Pour le reste, nous continuons d’avoir le même écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, la même batterie de 5 000 mAh et le même appareil photo principal de 108 mégapixels.

Tout cela est disponible au prix de 450 euros.

Xiaomi 11T, points pour et contre Pour belle performance

affichage fluide

Excellente autonomie avec charge ultra-rapide

Bon appareil photo principal Contre Caméras secondaires évolutives

Pas de charge sans fil

vivo Y72 5G

vivo Y72 5G

On revient sur le segment du milieu de gamme abordable, où l’on retrouve l’un des smartphones les plus beaux et les plus abordables de son segment, le vivo Y72 5G.

Ce modèle se distingue, en plus de son design, par son grand écran de 6,58 pouces, un processeur MediaTek 5G et une énorme batterie de 5 000 mAh.

Cette combinaison est disponible à un prix inférieur à 300 euros.

vivo Y72 5G, points pour et contre Pour autonomie exceptionnelle

Design agréable et confortable

Bon écran au quotidien

Bonne performance

De jour, l’appareil photo de 64 MP offre de bonnes images Contre Taux de rafraîchissement insuffisant

charge lente

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy ZFlip 3

Et si ce que vous recherchez vraiment est de surprendre, le Samsung Galaxy Z Flip 3 peut être votre meilleur candidat… tant que votre poche est assez grande.

Il s’agit de la deuxième génération de smartphone pliable compact de Samsung, avec un format très confortable et agréable, un très bon écran intérieur et une dalle extérieure bien plus utile.

Ce n’est pas le modèle le moins cher, mais son prix est plus que raisonnable compte tenu de toutes les améliorations qu’il apporte par rapport à la génération précédente. Aujourd’hui, c’est sans aucun doute le mobile pliant le plus équilibré du marché.

Samsung Galaxy Z Flip 3, points pour et contre Pour Format confortable et pratique

Excellent écran intérieur et écran extérieur plus utile

Bonne performance

Imperméable Contre peu d’autonomie

charge lente

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.