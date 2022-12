8 fonctionnalités cachées dans Android 13 qui pourraient arriver sur vos appareils

Pensez-vous qu’Android 13 est une mise à jour mineure ? C’est parce que vous ne connaissez pas toutes les nouvelles cachées dans le système qui pourraient arriver très bientôt sur votre mobile.

Il est clair qu’Android 13 n’est pas une aussi grande révolution qu’Android 12 l’était à son époque. La version la plus récente d’Android introduit moins de changements visibles et se concentre plutôt sur l’amélioration de l’expérience utilisateur grâce à des changements dans des aspects tels que la sécurité, la confidentialité ou les performances.

Cependant, cela n’indique pas que Google ne travaille pas à apporter beaucoup plus de changements à Android que ce que nous avons vu dans les téléphones mis à jour vers Android 13. En fait, avec l’arrivée de la mise à jour Android de décembre, il y a quelques nouvelles fonctionnalités qui n’étaient pas elles étaient disponibles avec la livraison d’origine… et d’autres qui restent cachés à la vue de tous.

Du blog spécialisé dans la partie la plus technique d’Android, Esper, ils ont partagé certaines des modifications présentes dans le code d’Android 13 QPR 1 (la version d’Android 13 qui est arrivée sur le Pixel avec la mise à jour de décembre), et cela pourrait débarquant sur les mobiles des utilisateurs au fil des semaines.

mode bureau

Depuis des années, il y a eu des rumeurs sur la possibilité qu’Android introduise son propre « mode bureau » natif, à la manière de Samsung DeX ou de Motorola Ready For. En 2019, avec l’arrivée d’Android 10, les premiers indices sur ce mode ont pu être aperçus, et tout semble indiquer que Google n’a pas abandonné ses plans à cet égard. Au moins pour l’instant.

Android 13 QPR 1 cache dans son code un nouveau mode bureau en cours de développement, qui permet aux développeurs de tester leurs applications.

Comme il a été découvert, lorsque le mode bureau Android 13 est activé, le mode multi-fenêtres du menu des applications récentes est masqué et la barre des tâches inférieure est autorisée à être utilisée.

Pour l’instant, rien ne confirme que ce mode sera disponible pour les utilisateurs à court terme. Cependant, le programme bêta d’Android 13 QPR 2 débutera cette semaine, et nous verrons probablement de nouvelles données à ce sujet.

Barre des tâches mobile

Google travaille depuis quelques années sur l’amélioration d’Android pour offrir une expérience plus complète sur les gros appareils, comme les tablettes ou les téléphones pliables. Avec Android 12L, les premières mesures ont été prises à cet égard, y compris des fonctions telles que la possibilité d’utiliser une barre des tâches inférieure similaire à celle que l’on peut trouver dans d’autres systèmes d’exploitation, tels que iPadOS, Windows ou macOS.

Android 13 introduit cependant une option masquée qui permet d’utiliser cette barre des tâches sur les téléphones, quelle que soit leur taille d’écran ou leur densité de pixels. Récemment, il y avait déjà un développeur qui avait réussi à activer cette option et à démontrer son fonctionnement :

Expérience UX : barre des tâches Android 12L sur un téléphone, sans taille d’affichage de tablette. Buggy, mais ça marche mieux que ce à quoi je m’attendais. Merci pour l’idée ! https://t.co/IiUApPmufZ pic.twitter.com/xkiqfx57o0 —Danny Lin (@kdrag0n) 10 mars 2022

économiseur d’écran amélioré

La tablette Google Pixel est en route, et l’un de ses grands avantages par rapport aux autres appareils du même style réside dans sa capacité à devenir un écran intelligent lorsqu’elle est attachée à un dock.

Pour ce faire, l’appareil inclura un économiseur d’écran amélioré, dans lequel des « complications » pourront être ajoutées comme s’il s’agissait d’un écran intelligent Nest Hub. Maintenant, nous avons appris qu’Android 13 QPR1 inclut un plus grand nombre de ces « complications » ou widgets. De plus, cet économiseur d’écran amélioré devrait être disponible pour d’autres tablettes que la tablette Pixel, bien que de nombreux widgets soient exclusifs à la tablette Google.

Nouveaux types d’horloge sur l’écran de verrouillage

Apple et Samsung ont introduit de nouvelles options de personnalisation dans les dernières versions de leurs systèmes d’exploitation, iOS 16 et One UI 5. L’une de ces options vous permet de personnaliser l’horloge sur l’écran de verrouillage, en pouvant choisir entre différents styles et couleurs.

Google a déjà expérimenté une fonctionnalité similaire dans le passé. Cependant, dans Android 13, son développement a repris et il est possible que, bientôt, l’option de choisir un type d’horloge personnalisé à afficher sur l’écran de verrouillage du système soit incluse.

des parties de l’écran

Une autre nouveauté cachée dans Android 13 QPR1 est la possibilité de partager un enregistrement d’écran partiel, dans lequel seul le contenu d’une application spécifique est capturé. Ainsi, le partage d’informations sensibles ou privées est évité, puisque l’enregistrement est limité uniquement à l’application choisie par l’utilisateur.

Android 13 QPR1 Beta 1 teste un nouveau bouton « App » dans l’enregistreur d’écran du système qui vous permet de sélectionner rapidement une application à lancer et à démarrer l’enregistrement. pic.twitter.com/dHr10K4vmi – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 8 septembre 2022

Bouton flottant avec accès aux applications

Android 13 QPR1 cache un autre changement destiné, probablement, à être utilisé dans la Google Pixel Tablet. Il s’agit d’un nouveau type de bouton latéral flottant qui vous permet d’ouvrir certaines applications de n’importe où, comme Google Keep. Ainsi, il est possible de prendre des notes plus rapidement, sans avoir à rechercher l’application dans le tiroir des applications.

Un nouveau bouton peut apparaître dans la barre des tâches dans Android 13 QPR1 Beta 3 sur les appareils Pixel. Lorsque vous appuyez sur l’icône du crayon, le mode dessin de Google Keep s’ouvre (Google expérimente son lancement sous forme de bulle et de fenêtre flottante). C’est probablement le cas pour la tablette Pixel. pic.twitter.com/1qLeNvZGGd – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 21 octobre 2022

Utilisation avancée du VPN

Android inclut le support VPN depuis plusieurs années. Cependant, Google prévoit d’ajouter une nouvelle fonction qui permettra « d’utiliser des VPN avancés », disponibles à tout moment pour être activés même si l’utilisateur ne leur a pas accordé l’autorisation.

Écran partagé sur Android TV

La version d’Android pour les téléviseurs a également été mise à jour vers la version la plus récente du système, et des signes ont été trouvés dans son code qui indiquent l’arrivée de l’une des meilleures fonctionnalités d’Android dans son édition pour les tablettes et les téléphones mobiles : le support pour écran partagé.

Pour l’instant, cette fonction n’est pas disponible, mais elle viendra très probablement avec une future mise à jour de la plateforme.

Ce sont les plus gros changements qui restent cachés dans Android 13 QPR1. Certains d’entre eux pourraient bientôt atteindre les utilisateurs d’appareils Pixel, et d’autres pourraient être supprimés ou apparaître dans les futures versions du système d’exploitation. Cependant, si quelque chose est clair, c’est que Google n’arrête pas de travailler sur de nouvelles fonctions avec lesquelles faire d’Android une plateforme de plus en plus complète.