Les 11 Xiaomi qui vont passer à MIUI 14 avant les autres

Ces 11 téléphones Xiaomi et Redmi commenceront à recevoir MIUI 14 en janvier 2023.

Après plusieurs mois de rumeurs, Xiaomi a enfin lancé hier sa nouvelle gamme de flagships, les Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, et la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour Android, MIUI 14.

En ce sens, nous venons d’apprendre aujourd’hui, grâce à l’Autorité Android, que le géant chinois a révélé le calendrier officiel de mise à jour de ses terminaux vers MIUI 14, qui révèle quels seront les 11 premiers téléphones de la marque à recevoir la nouvelle version de MIUI.

Ce seront les premiers téléphones Xiaomi à recevoir MIUI 14

Xiaomi a récemment publié sur le réseau social chinois Weibo l’affiche du lancement de MIUI 14, que nous vous laissons sous ces lignes, qui révèle quels seront les premiers terminaux de la firme à recevoir MIUI 14.

Ainsi, les 11 téléphones Xiaomi et Redmi qui seront mis à jour vers MIUI 14 à partir de janvier 2023 sont les suivants :

Les principales nouveautés que MIUI 14 inclut sont l’élimination attendue et souhaitée des publicités et des « bloatwares », des dossiers intelligents, la reconnaissance de texte dans les photos, de nouveaux widgets repensés, le retour du coffre-fort d’applications et l’amélioration de certaines de ses applications natives telles que Horloge , Calendrier ou Météo.

Si vous avez un mobile Xiaomi, Redmi ou POCO et qu’il ne figure pas sur cette liste préliminaire, nous vous recommandons de consulter notre guide complet sur la mise à jour vers MIUI 14, car grâce à lui, vous pouvez savoir quand vous recevrez la nouvelle version de MIUI et quelles étapes vous devez suivre pour le mettre à jour.