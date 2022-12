Téléchargez les nouveaux fonds d’écran MIUI 14

Les nouveaux « fonds d’écran » MIUI 14 peuvent désormais être téléchargés gratuitement, en haute qualité et sur n’importe quel appareil.

Avec ses nouveaux Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro, la société pékinoise a présenté au monde la nouvelle version de son logiciel basé sur Android, MIUI 14.

La version la plus récente de MIUI introduit un grand nombre de changements importants, tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Et, comme chaque année, Xiaomi a pris soin d’accompagner la nouvelle version de son logiciel d’une collection de fonds d’écran entièrement renouvelée.

Cette collection est composée d’une bonne poignée d’images d’arrière-plan de haute qualité, de différentes catégories et pour toutes sortes de goûts. Et, bien que nous devrons encore attendre un peu pour pouvoir profiter de MIUI 14 sur la plupart des appareils, il est déjà possible de télécharger ses fonds d’écran officiels, pour les utiliser sur n’importe lequel de nos appareils.

Tous les fonds d’écran MIUI 14 peuvent être téléchargés gratuitement et en haute qualité

Au total, il y a 41 images d’arrière-plan différentes dans la collection. Tous peuvent être téléchargés entièrement gratuitement et en haute qualité via le dossier Google Drive que nous lions à la fin de l’article.

Les fonds sont organisés en différentes catégories. Ci-dessous, vous pouvez voir toutes les images incluses :

MIUI 14 Stock Fonds d’écran

MIIUI 14 fonds d’écran de motifs naturels

Courbes Fonds d’écran MIUI 14

Fonds d’écran MIUI 14 Cristal fondu

MIUI 14 « Cailloux » Fonds d’écran

Les fonds d’écran ont été tirés directement des versions d’aperçu de MIUI 14 qui sont déjà en cours de déploiement en Chine et incluent toutes les images disponibles sur les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui reçoivent la mise à jour. Par conséquent, si vous avez un appareil de la marque qui va être mis à jour vers la nouvelle version de MIUI, ces fonds d’écran seront bientôt directement inclus sur votre appareil.

Téléchargez des fonds d’écran MIUI 14 gratuitement