Samsung met à jour ces trois Galaxy pliables avec le correctif de sécurité de décembre

La mise à jour Android de décembre est déjà déployée sur Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Z Fold 4 en Europe avec les versions de firmware F707BXXS7IVK7, F916BXXS2IVK7 et F936BXXS1BVKC, respectivement.

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs téléphones, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis plusieurs années, avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, après avoir mis à jour à la fois le Galaxy S20 et le Galaxy Note 20, la marque coréenne a maintenant commencé à déployer la mise à jour Android de décembre dans trois de ses Galaxy pliables, le Samsung Galaxy Z Flip 5G, le Galaxy Z Fold 2 et le Galaxy Z Fold Four.

Le correctif de sécurité de décembre arrive sur Samsung Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Fold4

Selon les avancées de SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à publier la mise à jour Android de décembre sur le Samsung Galaxy Z Flip 5G en France, au Portugal, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Hongrie, en Roumanie, en Suisse et dans les pays baltes, sur le Galaxy Z Fold2 en Allemagne, en Italie, au Portugal, en République tchèque, en Hongrie, au Luxembourg, dans la région baltique et en Europe du Sud-Est et sur le Galaxy Z Fold4 en Europe et en Inde.

Cette nouvelle mise à jour de sécurité arrive déjà sur Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Fold2 et Galaxy Z Fold4 avec les versions de firmware F707BXXS7IVK7, F916BXXS2IVK7 et F936BXXS1BVKC, respectivement, et toutes incluent le correctif de sécurité de décembre 2022, qui corrige près d’une centaine de sécurité et les vulnérabilités de confidentialité, corrige un bon nombre d’erreurs générales et améliore la stabilité des terminaux.

Si vous possédez l’un de ces trois appareils pliables de la famille Galaxy Z et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour du logiciel qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.