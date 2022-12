Twitter Blue relancé lundi avec ces fonctionnalités ; Musk dit que la limite de caractères passera à 4 000

Twitter est configuré pour relancer le service d’abonnement Twitter Blue lundi. Après spéculation, la société a officiellement fait l’annonce ce week-end. Twitter Blue offrira une poignée de fonctionnalités au lancement, y compris des coches bleues pour les abonnés. Les utilisateurs qui s’abonnent via Twitter pour iOS paieront cependant un prix plus élevé que ceux qui s’abonnent via le site Twitter…

À quoi s’attendre de Twitter Blue pour 8 $ (ou 11 $)

La vedette de Twitter Blue sera l’ajout d’une coche bleue pour les profils des utilisateurs qui s’abonnent. Bien que Twitter ait brièvement lancé cette fonctionnalité le mois dernier, elle a été annulée après des problèmes majeurs liés à l’usurpation d’identité. Cette fois, Twitter dit qu’il fait quelques choses qui, espère-t-il, réprimeront l’usurpation d’identité.

Pour recevoir la coche bleue après vous être abonné à Twitter Blue, votre compte Twitter nécessitera un numéro de téléphone vérifié. La coche apparaîtra après que votre compte « a été examiné », mais on ne sait pas exactement ce que ce processus d’test impliquera. De plus, si vous modifiez votre identifiant Twitter, votre nom d’affichage ou votre photo de profil, votre coche bleue sera supprimée jusqu’à ce que votre compte soit à nouveau examiné.

Pour faciliter la distinction entre les abonnés Twitter Blue et les autres comptes de marque, Twitter indique qu’il utilisera une coche dorée pour les entreprises. Les « comptes gouvernementaux et multilatéraux » recevront une coche grise. La nouvelle coche dorée est en cours de déploiement et la coche grise sera lancée « plus tard dans la semaine ».

La coche bleue est clairement ce que Twitter pense être la plus grande caractéristique de Twitter Blue. Au lancement, l’abonnement offrira un support pour l’édition des tweets et un « accès anticipé » à d’autres « nouvelles fonctionnalités sélectionnées ».

À un moment donné dans le futur, Twitter indique que Twitter Blue offrira également un support pour la publication de vidéos plus longues ainsi que pour le téléchargement en 1080p. Twitter indique également que les réponses des comptes Twitter Blue « seront prioritaires » dans les mentions et la recherche. Les abonnés Twitter Blue verront également « la moitié des publicités ». Encore une fois, ce sont des fonctionnalités qui, selon la société, « arrivent bientôt ».

Pendant ce temps, Elon Musk a également confirmé que Twitter prévoit d’augmenter la limite de longueur maximale des tweets à 4 000 caractères. Il s’agit d’une augmentation majeure par rapport à la limite actuelle de 280 caractères. On ne sait pas quand ce changement sera lancé. Il est également difficile de savoir si des tweets plus longs seront disponibles pour tout le monde ou uniquement pour les abonnés Twitter Blue.

Twitter Blue coûtera 8 $ par mois si vous vous abonnez via le site Web de Twitter. Si vous choisissez de vous abonner via Twitter pour iOS, Twitter facture 11 $ par mois pour compenser les frais de l’App Store. L’abonnement via le système d’Apple présente des avantages, notamment le fait de ne pas avoir à partager directement vos informations de facturation et de paiement avec Twitter.

Suivre Chance: TwitterInstagram et Mastodon

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :