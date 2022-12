C’est l’application dont vous avez besoin pour organiser votre vie parfaitement

Notein est une application gratuite qui vous permet de prendre des notes, de créer des rappels et d’organiser toutes vos tâches et événements dans un calendrier.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver une grande variété d’applications gratuites pour organiser votre vie, telles que des applications de prise de notes, des rappels et des applications de calendrier, mais jusqu’à présent, je n’en avais pas trouvé une qui avait tout.

Pour cette raison, je vais parler aujourd’hui de l’application dont vous avez besoin pour organiser votre quotidien de manière simple et fonctionnelle. Lisez la suite et découvrez tout ce que vous pouvez faire avec Notein.

Notein, bien plus qu’une application de notes

Notein est une application de prise de notes créée par la société Simple Design Ltd qui, bien que peu connue, est très populaire sur le Play Store, où elle compte déjà plus de 500 000 téléchargements et une note moyenne de 4,9 sur 5.

L’une des principales vertus de Notein est sa facilité d’utilisation, puisque l’application possède une interface très simple, qui est organisée en trois onglets uniques : Notes, Calendrier et Paramètres.

Ainsi, pour commencer à créer une note ou une liste de tâches, il vous suffit d’aller dans l’onglet Notes, de cliquer sur l’icône en forme de crayon qui se trouve dans le coin inférieur droit et de sélectionner l’une des deux options disponibles : TXT pour les notes et Liste de vérification d’une liste de tâches.

Une fois cela fait, il vous suffit de rédiger un en-tête qui sera le titre de la note ou de la liste des tâches et de renseigner le contenu de chacune d’elles. Dans le cas de la liste des tâches, si vous appuyez sur la touche Entrée de votre clavier mobile, une nouvelle entrée sera activée dans ladite liste.

Toutes les notes et listes que vous créez seront organisées dans l’onglet Notes, en plaçant les plus récentes en haut et, en plus, pour que vous puissiez mieux classer les notes, cette application vous permet également de leur attribuer une couleur spécifique.

La couleur par défaut des nouvelles notes et listes de tâches est le jaune, mais si vous souhaitez la modifier, il vous suffit de saisir une note ou une liste de tâches, de cliquer sur le point jaune qui apparaît en haut et de choisir la couleur que vous vouloir.

Mais ce n’est pas tout, car si tu tapes sur l’onglet Calendrier tu pourras voir les jours de la semaine ou du mois et créer des événements et des rappels des tâches que tu as à faire.

Ainsi, pour inscrire un événement ou une liste de tâches dans votre agenda, la première chose que vous devez faire est de sélectionner un jour du mois, cliquez sur le bouton avec le signe « + » qui se trouve en bas à droite, indiquez si s’il s’agit d’une note ou d’une liste, donnez-lui un titre et remplissez-le avec les données pertinentes.

Ensuite, vous devez cliquer sur l’icône des trois points verticaux qui apparaît en haut à droite, toucher le bouton Alarme, sélectionner la date, l’heure et la fréquence de répétition du rappel et cliquer sur le bouton Enregistrer qui se trouve en bas à droite de l’application.

De plus, Notein crée automatiquement un widget dans le panneau de notification à partir duquel vous pouvez créer des notes textuelles et des listes de tâches et accéder au calendrier rapidement et facilement.

Enfin, il convient également de noter que Notein vous permet de synchroniser toutes vos notes et listes sur divers appareils via votre compte Google et pour cela, il vous suffit d’accéder à l’onglet Paramètres, appuyez sur la première option Sauvegarder et restaurer et connectez-vous avec votre Compte google.

Notein est une application entièrement gratuite avec des publicités, mais sans achats intégrés, donc tu n’auras rien à payer pour profiter de toutes ses fonctionnalités.

Google Play Store | Notes, Bloc-notes – Notein