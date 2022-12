5 applications Xiaomi peu connues que vous devez essayer sur votre Android

Découvrez les 5 applications Xiaomi moins connues pour Android qui valent la peine d’être essayées.

MIUI, la couche de personnalisation Android pour les téléphones Xiaomi, Redmi et POCO, dispose d’un écosystème complet d’applications natives vraiment utiles, que vous pouvez télécharger depuis le Google Play Store même si vous n’avez pas de mobile de la firme chinoise.

Certaines de ces applications telles que POCO Launcher, File Manager ou Calculator sont très populaires dans le Play Store, mais la marque chinoise a également d’autres applications moins connues qui valent la peine. Continuez à lire et découvrez ce qu’ils sont et à quoi ils servent.

mon wifi

La première application de cette liste est My Wi-Fi, un outil gratuit et pratique qui vous permettra de visualiser et de gérer tous les appareils connectés à votre réseau Wi-Fi, de contrôler qui s’y connecte et de le partager en toute sécurité avec vos amis.et proches.

Mais ce n’est pas tout, car avec cette application, vous pouvez également faire une copie de sauvegarde des photos et des fichiers stockés sur votre terminal dans le cloud Xiaomi.

Téléchargement gratuit de Mon Wi-Fi

Lanceur de menthe

Une autre des applications Xiaomi que vous devriez essayer est Mint Launcher, un lanceur d’applications complet qui vous permet de personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile avec des fonds d’écran originaux, des packs d’icônes tiers et toutes sortes de widgets.

Comme POCO Launcher, ce lanceur Xiaomi dispose d’un tiroir d’applications dans lequel vous pouvez les regrouper par thème, par couleur ou définir vous-même les catégories et les applications qui font partie de chacune d’elles et avec une application de fonction de recherche qui vous permet de trouver n’importe quelle application dans un question de secondes.

Téléchargez Mint Launcher gratuitement

Navigateur Mint

Le complément parfait à l’application précédente est le navigateur Mint, un navigateur web pour Android qui se distingue par sa simplicité et sa légèreté.

Cela n’indique pas que nous sommes face à un navigateur manquant de fonctions utiles, puisque le navigateur Mint dispose d’un bloqueur de publicités qui permet de supprimer toutes les publicités, un mode sombre qui change les couleurs de l’interface en un ton gris foncé, beaucoup moins nocif aux yeux et avec un système de sauvegarde des données grâce auquel vous n’épuiserez jamais le tarif de votre opérateur.

Télécharger gratuitement le navigateur Mint

nettoyeur

Mais, sans aucun doute, l’une des applications Xiaomi les moins connues que je trouve les plus intéressantes est Cleaner ou Cleaner, une application gratuite pratique avec laquelle vous pouvez libérer de l’espace de stockage en supprimant les données d’application résiduelles et le cache, les photos en double, floues ou accidentelles et gros fichiers.

Et la meilleure chose à propos de cette application est qu’elle se charge elle-même de vous avertir lorsqu’il est nécessaire de supprimer les fichiers inutiles de votre terminal.

Cleaner est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du lien de téléchargement direct dans le Play Store que nous vous laissons ci-dessous.

Télécharger gratuitement le nettoyeur

Coffre-fort d’applications

Nous clôturons cette collection avec l’application Application Vault, un outil gratuit qui vous permet de remplacer Google Discover par un écran pratique à partir duquel vous pouvez accéder à vos applications les plus utilisées, des outils avancés tels que vider le cache WhatsApp, prendre des notes rapidement et facilement , visualisez les événements sur le calendrier ou soyez informé de ce qui se passe dans le monde avec les actualités les plus marquantes et les vidéos de l’actualité quotidienne.

Téléchargement gratuit du coffre-fort d’applications