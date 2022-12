Je l’ai essayé et je le recommande : si vous cherchez un aspirateur robot c’est une excellente option

Xiaomi a pris l’avantage sur iRobot et Cecotec en quelques années seulement.

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel aspirateur robot, je vous en apporte un que j’ai pu utiliser pendant quelques mois et qui m’a étonné. Pour la puissance d’aspiration, pour sa batterie et pour sa navigation intelligente, cet aspirateur robot Xiaomi prend la cerise sur le gâteau. De plus, son prix est d’à peine 200 euros, très largement dans la fourchette de prix dans laquelle on évolue tous lors de l’achat d’un appareil de ce type.

Le Xiaomi Robot Vacuum Mop 2S est l’un des plus recommandés, non seulement par moi, mais par de nombreux autres médias et personnes indépendantes qui l’ont testé depuis sa sortie. C’est un robot avec un rapport qualité-prix brutal, avec une connectivité pour divers assistants vocaux et avec une fonction de nettoyage, ce qui manque à certains autres pour ce prix. Parmi les produits de nettoyage de Xiaomi, c’est l’un des points forts.

C’est l’un des meilleurs robots aspirateurs du marché, sans devoir coûter près de 1000 euros comme les autres. Ok, il n’a pas de base auto-vidante comme d’autres qui rendent le produit très cher, mais on ne meurt pas en vidant manuellement le réservoir à chaque fois qu’on passe l’aspirateur. On le fait avec un aspirateur normal, pourquoi pas avec ce type ? Xiaomi a incontestablement pris le pas sur d’autres constructeurs de robots comme iRobot ou Cecotec en quelques années.

Navigation intelligente : ce robot ne heurtera pas tous les meubles pendant le nettoyage. Il effectue une cartographie laser de toute la pièce, une visite des environs de l’ensemble du lieu, puis il commencera à nettoyer étape par étape en zigzag en évitant tous les objets. De plus, la carte sera enregistrée à chaque fois dans l’application Mi Home, où vous pourrez choisir ultérieurement ou lors de futurs nettoyages les endroits dans lesquels vous ne voulez pas qu’elle entre, ou ceux où vous avez besoin d’un deuxième test.

Aspiration adaptative : nous avons 3 modes d’aspiration dans ce robot, mais si nous avons un tapis, lorsqu’il marche dessus, il activera le mode turbo pour effectuer un aspirateur plus efficace dans quelque chose d’aussi compliqué que celui-ci. Il atteint une puissance d’aspiration de 2200 PA, dans la moyenne de nombreux autres robots du marché. En mode vadrouille, vous disposez également de 3 niveaux d’eau qui se déversent dans la vadrouille.

Autonomie à revendre : ce robot peut aspirer des surfaces jusqu’à 150 m² en une seule charge. Et si, pour une raison quelconque, la batterie se décharge plus rapidement et qu’elle ne peut pas finir de tout nettoyer, une fois qu’elle atteint 20 %, elle retournera à la base pour se recharger et elle reprendra l’aspiration une fois qu’elle aura atteint 80 % de batterie.

Si vous allez passer l’aspirateur dans une pièce où il y a beaucoup de meubles, de chaises et de lits, vous devez savoir si ce robot se glissera sous eux ou entre leurs jambes. Il mesure 35 cm de diamètre et 9,45 cm de hauteur (roues incluses). Son poids est de 3,6 kg, donc si vous devez le déplacer manuellement, gardez cela à l’esprit, ce n’est pas quelque chose de léger. Tous les accessoires peuvent être échangés contre de nouveaux (filtre HEPA, rouleau principal, ventilateur latéral, réservoir à poussière et réservoir à eau) et même lavés.

