Il n’y a qu’une seule marque mobile qui clôturera 2022 en augmentant ses ventes

La vente de téléphones mobiles est toujours dans le marasme, bien qu’il existe un fabricant qui n’est pas affecté par la mauvaise situation du marché.

Le marché de la téléphonie mobile est toujours dans le marasme, les ventes se détériorant au fil des mois. En effet, les ventes de mobiles devraient chuter de plus de 10% dans les mois à venir. La société Trendforce a publié des données de ventes pour le troisième trimestre 2022, confirmant que la baisse se poursuit et qu’Apple est le seul fabricant à avoir survécu à l’effondrement du marché.

Les résultats obtenus par la firme de Cupertino sont très positifs, avec des attentes pour le dernier trimestre de l’année qui la positionnent comme la seule à augmenter ses ventes par rapport au T3. Attention, car tout indique qu’un téléphone portable sur quatre vendu en sortie d’usine appartiendra à Apple, se distanciant ainsi de concurrents tels que Samsung et Xiaomi.

Apple, seul survivant du krach boursier

Trendforce a analysé la situation du marché de la téléphonie mobile au cours du troisième trimestre 2022, c’est-à-dire durant les mois de juillet à septembre. Au total, 289 millions d’unités ont été vendues dans le monde, un chiffre qui met une nouvelle fois en lumière la baisse de ce marché. La baisse est de 0,9% par rapport au T2 de 2022, alors que la baisse est de 11% si on la compare au T3 de l’année dernière.

Si l’on décompose les données fournies par Trendforce, on découvre que Samsung est le constructeur qui a vendu le plus au cours du troisième trimestre avec environ 64,2 millions d’unités vendues. Par rapport aux données du trimestre précédent, Samsung a mis en scène une augmentation de 3,9 %. Cependant, les attentes pour le dernier trimestre de l’année ne sont pas bonnes, les ventes de Samsung devraient chuter.

Le deuxième fabricant mondial le plus performant au cours du troisième trimestre 2022 a été Apple, avec 50,8 millions de téléphones mobiles vendus et une tendance positive qui se poursuit. Contrairement à ses concurrents, Apple continuera d’augmenter ses ventes au cours du dernier trimestre de l’année, ce qui l’amènera à dominer le marché et à créer un téléphone mobile sur quatre vendu en usine. Loin d’être influencé par la mauvaise situation du marché, Apple continue d’être plus fort grâce à la popularité de la série Pro de ses nouveaux iPhones.

Le top 5 des marques qui se vendent le plus sont complétées par Xiaomi, OPPO et vivo, toutes trois implantées en Chine. Ici, il faut mentionner que Xiaomi intègre les données de Redmi, Poco et BlackShark, OPPO a également les ventes de realme et OnePlus, et vivo celles d’iQoo. Au cours du troisième trimestre 2022, Xiaomi a été le seul à avoir maintenu ses ventes stables, même si les attentes pour le quatrième trimestre suggèrent qu’il sera également affecté par la baisse du marché.

Des événements comme le Black Friday feront croître les ventes au cours des derniers mois de l’année.

Toutes les données proposées par Trendforce ne sont pas négatives. La firme estime que les ventes de téléphones mobiles seront de 316 millions d’unités au cours du dernier trimestre 2022, ce qui indiquerait une croissance de 9,3 % par rapport au troisième trimestre. Ce sont des mois de nombreux achats, avec des événements comme le Black Friday et Noël inclus, d’où l’augmentation des ventes. Cependant, même si les ventes de fin d’année sont meilleures que celles du T3, elles seront tout de même inférieures à celles réalisées au cours du dernier trimestre 2021.