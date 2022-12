8 nouvelles applications pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Ces 8 nouvelles applications du Play Store en valent vraiment la peine, essayez-les !

Chaque semaine, de nouvelles applications gratuites pour Android de toutes sortes arrivent sur le Google Play Store et pour que vous sachiez lesquelles sont les plus intéressantes, tous les 7 jours, nous sélectionnons les meilleures et vous les apportons pour que vous les essayiez.

Ainsi, à cette occasion, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 applications qui ont récemment débarqué dans la boutique Google et qui, selon nous, valent la peine d’être essayées.

calendrier.en ligne

La première nouvelle application sur le Play Store que nous vous recommandons d’essayer est Calendar.online, un outil gratuit pratique avec lequel vous pouvez partager un calendrier en ligne avec vos amis et collègues via un lien d’accès.

Dans chaque lien d’accès, vous pouvez configurer une série de paramètres tels que les autorisations pour des sous-calendriers spécifiques, la protection par mot de passe, sa vue par défaut et vous pourrez même personnaliser son URL.

Google Play Store | calendrier.en ligne

Ventus VPN – VPN rapide et sécurisé

Si vous recherchez un VPN gratuit et sécurisé pour Android, vous devriez essayer Ventus VPN, une application avec laquelle vous pourrez naviguer sur Internet en toute sécurité et accéder à du contenu multimédia restreint dans votre pays.

Mais la chose la plus intéressante à propos de cette application est qu’elle vous permet de vous connecter à une grande variété de serveurs à travers le monde sans exposer vos données personnelles, car ce service ne conserve aucun enregistrement de connexion ou adresse IP de ses utilisateurs.

Google Play Store | Ventus VPN – VPN rapide et sécurisé

supprimer l’arrière-plan

Comme son nom l’indique, avec cette application gratuite, vous pourrez supprimer l’arrière-plan d’une photo ou le changer rapidement et facilement, car pour ce faire, il vous suffit de suivre ces simples étapes :

Choisissez une image ou une photo dans votre galerie

Recadrez ladite image avec les outils d’IA automatiques de cette application, qui reconnaissent bien les images avec des personnes, des animaux, des chemises, des robes ou des produits de commerce en ligne.

Modifiez le résultat en décrivant l’objet de votre photo que vous souhaitez couper et supprimer

Personnalisez le fond de l’image avec la couleur que vous souhaitez ou laissez un fond transparent

Enregistrez l’image résultante dans votre galerie ou partagez-la via vos réseaux sociaux

Google Play Store | supprimer l’arrière-plan

SnapTik – Téléchargeur de vidéos TT

Si vous cherchez depuis longtemps une application pour télécharger des vidéos de vos réseaux sociaux préférés, SnapTik – TT Video Downloader est exactement ce dont vous avez besoin, car, grâce à cet outil gratuit, vous pourrez facilement télécharger n’importe quelle vidéo dans en quelques secondes depuis TikTok, Instagram, Facebook ou Twitter sans filigrane.

Pour télécharger une vidéo avec cette application, il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Ouvrez le réseau social à partir duquel vous souhaitez extraire la vidéo, par exemple, TikTok

Sélectionnez la vidéo à télécharger et cliquez sur le bouton

Appuyez sur l’option Copier le lien

Entrez dans l’application SnapTik – TT Video Downloader et collez le lien

Google Play Store | SnapTik – Téléchargeur de vidéos TT

Swyxi – Image génératrice d’IA

Si vous aimez personnaliser l’écran d’accueil de votre mobile avec des fonds d’écran uniques et originaux, vous allez adorer Swyxi – AI Image Generator, une application gratuite qui vous permettra de créer vos propres images avec l’Intelligence Artificielle.

Vous n’avez qu’à écrire quelques mots qui décrivent l’image que vous souhaitez obtenir et en quelques secondes, Swyxi vous montrera plusieurs options liées à ce que vous avez écrit.

Google Play Store | Swyxi – Image génératrice d’IA

Meilleur lecteur TV

TopTV Player est un lecteur vidéo simple et léger dans lequel vous n’avez qu’à ajouter l’URL de n’importe quelle vidéo pour la visualiser instantanément dans une interface simple mais fonctionnelle.

De plus, cette application vous permet également de sauvegarder les liens des vidéos que vous aimez le plus afin de pouvoir les revoir quand vous le souhaitez.

Google Play Store | Meilleur lecteur TV

Abonnés et J’aime et Abonnés

Si vous êtes un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, vous devriez essayer Followers & Like & Subscribers, une application gratuite qui vous aidera à augmenter votre nombre de followers et de likes grâce à plus de 30 000 citations réparties dans plus de 30 catégories qui rendre plus populaire et augmenter vos revenus.

Google Play Store | Abonnés et J’aime et Abonnés

pression artérielle

Nous fermons cette collection des meilleures nouvelles applications pour Android avec Blood Pressure, une application qui, selon ses développeurs, vous permet de surveiller votre tension artérielle pour suivre votre état de santé.

La pression artérielle vous montre toutes les données de tension artérielle dans des graphiques pratiques avec le jour et l’heure auxquels les tests ont été effectués, le type et le niveau de tension artérielle, et vos statistiques de tension artérielle pour différentes périodes de temps.

Mais ce n’est pas tout, car avec cette application, vous pouvez également prendre des notes sur chacune des mesures de la pression artérielle et ainsi indiquer, par exemple, à quelle heure de la journée la mesure a été prise.

Google Play Store | pression artérielle