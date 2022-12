Une charge rapide dégrade la batterie plus rapidement. Nous vous disons pourquoi vous ne devriez pas toujours l’utiliser.

Avec un marché de plus en plus étendu en termes d’appareils mobiles, les entreprises tirent le meilleur parti des batteries mAh de nos smartphones. La mode n’a pas autant de mAh, ce qui ajoute généralement beaucoup de poids à nos mobiles. Pour cette raison, les fabricants misent de plus en plus sur des charges rapides à plus forte puissance.

C’est le cas de Xiaomi qui, avec le Xiaomi 12 Pro, a introduit un énorme chargeur de 120W qui charge littéralement l’appareil en 20 minutes environ si nous avons l’écran éteint.

Mais, comme le mentionnent les études, la charge rapide dans nos terminaux Android endommage la batterie de nos terminaux à long terme. Même si nous essayons de réduire ou de désactiver la charge rapide, en tant qu’utilisateurs, nous suivons le bon sens.

Mobiles longue portée vs mobiles à recharge rapide

Pour certains utilisateurs, il est important d’avoir une batterie plus grande, pour d’autres, d’avoir une charge rapide. Mais, ce qui compte vraiment dans ces cas, c’est d’être guidé par le bon sens.

Avoir un téléphone portable avec une grande autonomie permet d’éviter d’avoir toujours besoin d’une charge tout au long de la journée, ce qui nous permet d’en avoir assez à la fin de la journée et, par conséquent, d’améliorer la durée de vie utile du téléphone.

Au contraire, avoir un mobile avec moins d’autonomie mais une charge rapide nous donne un net avantage. Nous pouvons avoir le mobile à 100% de batterie en peu de temps afin d’étendre notre utilisation du terminal.

Pourquoi vous ne devriez pas utiliser la charge rapide sur votre mobile Android

La réalité à cet égard est que nous devrions éviter autant que possible la charge rapide. Les batteries de nos smartphones souffrent de la chaleur qu’elles dégagent lors de leur charge. Pour cette raison, il est essentiel de charger les batteries avec l’écran éteint et dans un environnement frais. Avec des charges rapides, le terminal surchauffe, ce qui produit une température plus élevée et donc une usure dans le temps.

Charger notre appareil avec un chargeur à faible ampérage prend soin de la batterie de notre smartphone. S’il est vrai que la charge prend plus de temps, nous pouvons toujours choisir un moment où nous ne faisons rien et avoir le temps de recharger la batterie.

Il en va de même pour garder votre téléphone en charge toute la nuit. Il est préférable d’essayer de ne pas le garder chargé toute la nuit afin d’en avoir une meilleure utilisation. Certaines entreprises ont choisi de créer des solutions de charge adaptative, faisant en sorte que les batteries finissent de se charger à un certain moment, avant de se lever. Dans ce dernier cas, il ne faut pas trop s’inquiéter.

Utilisons le bon sens, si nous avons une urgence, nous pouvons toujours charger notre appareil avec une charge rapide. Nous éviterons de manquer de batterie lorsque nous en aurons vraiment besoin et nous pourrons continuer à utiliser nos bornes. Le plus important est de profiter de l’appareil tout en gardant un équilibre entre prendre soin de la batterie et l’utiliser confortablement.