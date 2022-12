Adieu les vacillements : ce mobile chinois a une solution ingénieuse pour les modules de caméra gigantesques

Le Tecno Phone X2 pro surprend avec sa caméra rétractable. Nous vous disons tous les détails.

Les différentes entreprises essaient d’être à l’avant-garde avec de nouveaux modules de caméra sur les téléphones mobiles. À mesure que les caméras deviennent plus grandes et plus puissantes, les entreprises doivent rechercher des alternatives pour pouvoir contrer des problèmes tels que l’oscillation.

Oppo a tenté de corriger ce problème en créant il y a un an un nouveau concept de téléphone. Le concept comportait un téléphone avec appareil photo rétractable offrant un zoom 2x. Maintenant, la société Tecno a amélioré le concept d’Oppo en lançant une publicité dans laquelle elle montre son nouveau mobile avec cette technologie.

Une caméra qui apparaît littéralement

S’il est vrai que l’appareil photo du Tecno Phantom X2 Pro n’a pas le plus grand nombre de mégapixels, ce qui n’est pas si important lors de la prise de photos, il dispose d’un triple système pour vous aider à prendre la meilleure photo. Ce triple système comprend un système de caméra rétractable de 65 mm ou 2,5x Zoom que Tecno appelle le « Portrait Lens » ou « Portrait Lens ».

Contrairement aux téléphones Samsung Galaxy K Zoom de l’ère 2014 dotés d’un zoom 10x ou du Xperia 1 IV et de son appareil photo à téléobjectif variable, l’appareil photo du Phantom X2 Pro n’offre pas de zoom optique variable. D’autre part, il se vante d’avoir un zoom hybride avec sa caméra rétractable, ayant, comme nous l’avons mentionné, un zoom natif 2,5x.

En d’autres termes, le concept de Tecno pour ce mobile est d’éviter l’épaisseur que les caméras d’aujourd’hui apportent au terminal, avec sa caméra rétractable. Au moment de vérité, cette épaisseur est plus importante lorsque l’appareil photo n’est pas replié, mais le travail qu’ils ont réalisé est sublime.

Caractéristiques du Tecno Phantom X2 Pro

Bénéficiant de sa caméra rétractable, le Tecno Phantom X2 possède certaines caractéristiques qui en font un téléphone haut de gamme. Le triple système comprendra un double appareil photo principal de 50 MP, accompagné d’un appareil photo ultra large de 13 MP. À l’avant, il aura une caméra selfie 32MP.

Quant au processeur, il aura le Mediatek Dimensity 9000, déjà annoncé dans d’autres appareils, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Contribuant aux performances graphiques remarquables, le mobile Tecno dispose d’un panneau incurvé de 6,8 pouces avec une résolution FHD +, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et Gorilla Glass Victus.

La batterie n’est pas petite, avec une charge rapide de 5160 mAh et 45 W. La recharge sans fil n’est pas proposée sur le téléphone. Il semble être une autonomie plus que suffisante pour toute la journée d’utilisation du terminal.

En terminant avec la section des spécifications, il aura Bluetooth 5.3, la couche de personnalisation HiOS 12 (Android 12 attend Android 13 dans quelques mois) et double nano SIM, accompagnés d’un châssis en plastique recyclé orange ou gris.

Prix ​​et disponibilité du Tecno Phantom X2 Pro

Étant une marque peu connue, le mobile Tecno ne sera pas lancé dans de nombreux pays. La société a confirmé qu’elle lancera le terminal en Europe, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Quant au prix, la société n’a encore rien confirmé pour le marché européen mais a confirmé qu’il sera disponible pour 3 499 rayals saoudiens (930 $ en échange).

Il faudra patienter pour voir si ce terminal répond aux attentes que l’on peut avoir à son sujet. La firme chinoise promet de s’améliorer dans la section photographique par rapport aux autres fournisseurs de mobiles. Il sera intéressant pour la concurrence de voir de quoi ce nouveau terminal est capable.