Ce sont les vidéos YouTube les plus vues de cette année 2022

YouTube nous montre son top 10 des vidéos sur la plateforme pour l’année 2022. De Will Smith à MrBeast.

Chaque année, nous sommes habitués aux différentes plateformes de streaming de musique et de vidéo qui nous montrent un résumé de ce qu’a été l’année. Des plateformes comme Spotify avec son Wrapped sont devenues célèbres en montrant le résumé que nous avons eu au cours de l’année en cours.

YouTube n’a pas voulu être moins dans la liste des applications avec résumés de l’année et a annoncé le top 10 des vidéos de 2022. Les vidéos qui sont dans le top 10 sont très variées, du message d’adieu aux chansons, en via la claque de Will Smith à Chris aux Oscars.

Les 10 meilleures vidéos YouTube de 2022

En tête de liste avec Technoblade et son message d’adieu, ce sont les 10 vidéos les plus vues sur YouTube en 2022.

1. Technoblade et son message d’adieu

Technoblade était connu pour être un créateur de contenu axé sur les jeux vidéo. En téléchargeant des vidéos Minecraft, son père a pris sur lui de télécharger sa dernière vidéo avant de mourir d’un cancer. Le message est quelque peu déchirant, être lu par son père, pour apprendre son histoire, nous fait voir à quel point la réalité peut être dure. A sa mémoire, elle a été la vidéo la plus vue sur YouTube en 2022 avec 87,6 millions de vues.

2. La gifle de Will Smith, non censurée

En seconde position on retrouve la claque de Will Smith à Chris Rock. Ce fut l’un des moments les plus retentissants de l’année, sur la scène du gala des Oscars et avec ses excuses publiques ultérieures. La vidéo de la gifle a généré plus de 103 millions de vues depuis sa mise en ligne il y a 8 mois.

3. Rêver avec son visage révélé

En troisième position, Dream est au moment de montrer son visage. Le créateur populaire de Minecraft n’avait jamais montré son visage au public. La vidéo compte actuellement 47 millions de vues.

4. La vidéo de la mi-temps du Super Bowl

En quatrième position on retrouve la vidéo de la pause du Super Bowl. Des artistes comme Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent et Kendrick Lamar ont enregistré plus de 145 millions de vues sur leur vidéo.

5. La chocolaterie de MrBeast et Willy Wonka

Comme il ne pouvait en être moins, MrBeast trouve une place dans le top avec sa vidéo de récréation de Charlie et la chocolaterie. Dans la vidéo, nous pouvons voir comment les candidats tentent de réussir les tests pour gagner des prix. La vidéo compte plus de 100 millions de vues.

6. Mark Rober et ses blagues

Avec une vidéo de farce, Mark Rober a recueilli 55 millions de vues. Dans la vidéo, nous pouvons voir comment ils jouent différentes farces aux agents téléphoniques avec une boîte dans laquelle sortent des cafards.

7. Jaiden Animations montrant son orientation sexuelle

La créatrice populaire Jaiden Animations s’ouvre à son public avec une vidéo animée montrant sa véritable orientation Segual. La vidéo a eu 17 millions de vues cette année.

8. Kane Pixels et sa vidéo d’horreur

Kane Pixels entre dans le top 8 avec 42 millions de vues dans sa vidéo The Backrooms dans laquelle il montre une vidéo quelque peu dérangeante.

9. Les gars d’essai

Au numéro 9, avec 11 millions de vues, on retrouve The Try Guys donnant des explications sur ce qui leur est arrivé.

10. D’abord on se régale

Avec 29 millions de visites, en dernière position du top, First We Feast nous montre la vidéo dans laquelle Millie Bobby Brown apparaît en train de manger des ailes épicées.