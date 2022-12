Cette carte montre quel est le jeu mobile le plus populaire dans chaque pays : de 2048 à Minecraft

Ce sont les 10 jeux les plus recherchés au monde aujourd’hui.

L’industrie du jeu vidéo a effectué un virage à près de 360 ​​degrés ces dernières années, passant de la création de la plupart de ses jeux vidéo pour consoles et PC à la création de titres exclusifs au mobile. Quelques exemples de jeux qui ont été publiés pour mobile sont PUBG Mobile, Call of Duty, Genshing Impact entre autres.

Lorsqu’il s’agit de savoir quel jeu est le plus populaire par pays, ils ont réalisé une étude dans laquelle Freedom Mobiles a pu classer les jeux mobiles les plus populaires dans chaque pays, créant une carte dans laquelle nous pouvons voir le jeu le plus populaire dans Ce pays.

Les 10 jeux les plus populaires au monde

L’étude Freedom Mobiles analyse la popularité d’un jeu à travers les recherches qui ont été faites pour celui-ci. Pour cette raison, ils ont créé une carte dans laquelle ils incluent par pays quel est le jeu le plus recherché dans le pays.

Dans les pays anglophones, il gagne généralement 2048, tandis qu’en Amérique latine, le jeu à la mode est Free Fire. Pour la France, 2048 est également le jeu choisi, Minecraft : Pocket Edition étant le jeu le plus recherché en Russie.

Si on fait le calcul, on peut en déduire un top 10 des jeux les plus populaires au monde, sans compter la Chine, qui ne figure pas sur la liste. Dans le monde, on peut dresser la liste suivante des 10 jeux les plus populaires à ce jour :

Top 10 des jeux les plus recherchés au monde (sans compter la Chine) Position Jouer Le genre Pays en tête des recherches 1 feu libre Bataille cinquante deux Surfeurs du métro Coureur sans fin 30 3 étoiles de bagarre Bataille 19 3 PUBG Mobile Bataille 19 5 2048 Puzzle 12 6 Tireur de bulles arcadien dix sept Coinmaster Aventure sept sept Légendes mobiles Bataille sept 9 Minecraft édition de poche Monde ouvert 5 dix Appel du devoir : mobile Bataille/tireur 4

1.Feu gratuit

Dans le classement, Free Fire est le vainqueur incontesté. Premier jeu dans 50 pays, c’est aussi le jeu mobile le plus recherché, avec un volume de recherche de 12,86 millions de recherches chaque mois.

Téléchargement gratuit Feu gratuit

2. Surfeurs de métro

Subway Surfers est le jeu le plus populaire en Afrique, étant présent dans 22 des 44 pays africains. Avec ses 2,83 millions de recherches mensuelles, il se place en deuxième position du classement.

Télécharger Subway Surfers gratuitement

3. Étoiles de bagarre

Brawl Stars est classé troisième du classement. Le populaire jeu multijoueur 3 contre 3 qui a également un mode de survie est l’un des jeux les plus recherchés.

Brawl Stars Téléchargement gratuit

3.PUBGMobile

La célèbre bataille royale PUBG Mobile est à égalité dans la liste avec Brawl Stars en troisième position de la liste. Ce jeu est très recherché en Afrique et dans la région du Moyen-Ouest.

Téléchargement gratuit de PUBG Mobile

5.2048

Nous ne parlons pas de l’avenir, mais du jeu le plus populaire dans les recherches de la frange nord de la planète. Il est environ 2048. Le jeu de puzzle bien connu occupe une cinquième place confortable sur la liste, étant le premier dans des pays comme les États-Unis, la France, l’Australie, le Groenland ou l’Islande, entre autres.

téléchargement gratuit 2048

6. Tireur de bulles

Avec ses plus de 130 niveaux et, donnant une touche au jeu d’arcade classique de toute une vie, Bubble Shooter se positionne sixième dans la liste des jeux les plus recherchés, principalement dans les pays d’Europe centrale.

Téléchargement gratuit Bubble Shooter

7. Maîtres des pièces

Coin Masters se positionne en septième position. Le jeu où vous pouvez piller et créer un village viking, en attaquant des villages amis ou ennemis, est très populaire en France et dans certains pays d’Europe de l’Est.

Téléchargement gratuit Coin Masters

7. Légendes mobiles

À égalité avec Coin Masters à la septième place, on retrouve Mobile Legends. Le MOBA populaire est très populaire en Asie, étant l’un des MOBA les plus célèbres au monde. Comme nous le savons déjà, ce sont des batailles 5v5 dans lesquelles nous devons suivre une stratégie pour vaincre l’ennemi.

Télécharger gratuitement Mobile Legends

9. Minecraft : édition de poche

Minecraft passe à la neuvième position avec sa version mobile. Étant le seul jeu payant de la liste, il est le plus recherché en Russie. Étant un jeu de bac à sable en monde ouvert, vous pouvez vivre mille aventures en tuant les créatures ou en développant votre imagination. Pour vous et vos amis, c’est l’un des jeux les plus amusants jamais créés.

Acheter Minecraft : édition Pocket pour 7,49 euros

10. Appel du devoir : mobile

La dernière position sur la liste des jeux vidéo les plus recherchés méritait d’être pour Call of Duty. La franchise du célèbre jeu de tir est la plus appréciée dans certains pays lâches d’Amérique latine ou d’Europe.

Téléchargez Call of Duty: Mobile gratuitement