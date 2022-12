Les nouveaux iQOO 11 et 11 Pro sont présentés en Chine : ce sont les mobiles les plus puissants du moment

La puissance maximale disponible et une édition exclusive conçue en collaboration avec BMW caractérisent les IQOO 11 et 11 Pro, la nouvelle famille « gaming » de vivo.

La pire chose à propos de la famille de jeux IQOO est sûrement que nous ne pouvons pas la trouver parmi les téléphones que vivo apporte officiellement en Europe, mais en Chine, ces terminaux sont sans aucun doute parmi les plus puissants et les plus appréciés de tout le catalogue Android en particulier et sur le marché mobile par extension.

Et maintenant, à temps pour la campagne de Noël et pour accompagner le vivo X90 Pro+ dont ils héritent certaines parties de leur plateforme matérielle, ces nouveaux IQOO 11 et 11 Pro, déjà convertis en téléphones mobiles les plus puissants, sont présentés dans leur pays d’origine .que nous pouvons trouver dans l’industrie sûrement jusqu’à l’année prochaine 2023.

GizmoChina nous a montré il y a quelques heures, tous deux ayant un matériel très similaire et de petites différences entre les deux IQOO 11 et IQOO 11 Pro, qui partageront des finitions mais modifieront leur panneau avant de manière très sensible, en montant un verre incurvé sur le ‘Pro modèle qui Cependant, il sera plat sur l’IQOO 11 pour la joie de beaucoup.

Les possibilités photographiques de l’un et de l’autre changent également, et c’est que l’IQOO 11 aura des capteurs photographiques moins performants, ce qui n’arrivera pas avec son nouveau moteur haptique linéaire dont IQOO se vante et qui devrait nous offrir une expérience incroyable à la fois dans les jeux et dans l’écriture.

Non seulement cela, et c’est que dans un smartphone axé sur la puissance, un système de refroidissement avec une chambre à vapeur de liquide ne pouvait pas manquer pour maintenir les températures de l’ensemble à distance.

Ce sont les meilleurs téléphones de jeu pour tout jouer

Fiche technique

En tout cas, là où ces IQOO 11 et 11 Pro se démarquent, c’est précisément lorsque nous avons commencé à analyser leur fiche technique, qui commence à se vanter d’un panneau AMOLED E6 de 6,78 pouces d’origine Samsung et d’une résolution QHD+ 1 440p, avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz , certification HDR10+ et gradation PWM 1 440 Hz.

Pour lui remonter le moral, le chipset sera un Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 de dernière génération, qui s’accompagne pour l’occasion de 8, 12 ou 16 Go de RAM LPDDR5X à quatre canaux et de 128, 256 ou 512 Go de stockage de type UFS 4.0, en son étui non extensible.

La batterie pour alimenter un tel ensemble atteint une capacité de 5 000 mAh avec une charge rapide de 120 watts, bien que dans le modèle « Pro », elle perde 300 mAh en raison de sa conception incurvée. Cependant, ce modèle plus performant bénéficie d’une FlashCharge jusqu’à 200 watts, d’une charge sans fil de 50 watts et d’une charge sans fil inversée jusqu’à 10 watts.

Les nouveaux IQOO 11 seront les mobiles les plus puissants du moment, avec un écran Samsung E6 de nouvelle génération, le Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm, une puce propriétaire V2 et les mémoires LPDDR5x et UFS 4.0 les plus rapides du secteur.

Évidemment, et comme nous l’avons déjà mentionné, toute cette puissance nécessite une chambre à vapeur liquide pour contenir la chaleur générée, et afin d’améliorer l’expérience de jeu, un moteur haptique linéaire est incorporé, ce qui est une nouveauté sur le marché.

En cuanto a la parte multimedia, habrá sonido Hi-Res y un sistema fotográfico mejorado por el chip propietario V2 de vivo, que incorpora un Image Signal Processor y se encarga de cálculos relacionados con la fotografía móvil, la IA y obviamente el procesado de las images.

Le système de caméra est triple sur les deux téléphones, avec un capteur principal Sony IMX866 de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 50 MP avec un objectif fisheye de 150 degrés et un téléobjectif de 13 mégapixels dans la version « Pro ». Quant au modèle le moins riche, nous aurons un appareil photo principal de 50 MP, un ultra grand angle de 8 MP et un téléobjectif de 13 mégapixels. De son côté, le capteur frontal est de 16 MP avec mode beauté.

Le firmware dispose également de modes de jeu personnalisés, d’une fonction d’extension de RAM virtuelle jusqu’à 8 Go et d’une personnalisation sur Android 13 qui variera selon les marchés, avec Origin OS Forest en Chine et Funtouch OS 13 en Malaisie, Thaïlande, Indonésie et Inde où il sera également vendu avant la fin de cette année 2022.

IQOO 11 et 11 Pro, prix et lancement

Toutes les versions du nouveau IQOO 11 sont déjà disponibles en Chine au moins en qualité pré-vente, et l’expédition débutera le 12 décembre dans le pays d’origine de Vivo. Il arrivera également sur d’autres marchés asiatiques sous peu.

Trois options de couleur ont été présentées, le gris foncé appelé Track Edition, un autre vert clair appelé Isle of Man Edition et une dernière Legend Edition blanche conçue avec BMW et aux couleurs de BMW Motorsport.

Concernant les prix conseillés, la liste est la suivante :

IQOO 11 (8 Go/128 Go).- 3 799 yuans (516,49 euros).

IQOO 11 (8 Go/256 Go).- 4 099 yuans (557,28 euros).

IQOO 11 (12 Go/256 Go).- 4 399 yuans (598,06 euros).

IQOO 11 (16 Go/256 Go).- 4 699 yuans (638,85 euros).

IQOO 11 (16 Go/512 Go).- 4 999 yuans (679,64 euros).

IQOO 11 Pro (8 Go/256 Go).- 4 999 yuans (679,64 euros).

IQOO 11 Pro (12 Go/256 Go).- 5 499 yuans (747,61 euros).

IQOO 11 Pro (16 Go/512 Go).- 5 999 yuans (815,59 euros).

La dernière chose est de confirmer la mauvaise nouvelle qu’ils ne seront sûrement pas en Europe et en Amérique latine, du moins officiellement, et c’est que malheureusement, à ce jour, aucun téléphone vivo IQOO n’a atterri sur nos marchés en dehors du marché des magasins importateurs .