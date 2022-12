Windows 11 build 25262 supprime la connexion pour Widgets Board

Microsoft apporte une nouvelle mise à jour de Windows 11 au Dev Channel. La nouvelle mise à jour bêta de Windows 11 porte le numéro de build 25262. Il s’agit d’une autre mise à jour hebdomadaire pour les initiés qui comprend quelques modifications et corrections de bugs. Voici tout ce que vous devez savoir sur la mise à jour.

Les mises à jour sur le canal Dev sont à des fins de test et ses fonctionnalités peuvent ou non être intégrées à la version publique. Tout dépend de la stabilité des fonctionnalités et des commentaires des testeurs sur le canal de développement.

Windows 11 build 25262 apporte des modifications telles qu’une mise à jour de Media Player, un accès au tableau des widgets sans connexion, un lien Quick Assist dans l’outil de dépannage et de nombreux correctifs. L’enregistrement d’écran dans l’outil de capture est également déployé sur le canal de développement, mais il ne fait pas réellement partie de la mise à jour d’aujourd’hui.

Tableau des widgets

Décembre 2022 Bug Bush est également en ligne et se poursuivra jusqu’au 12 décembre. Vous pouvez vérifier tous les changements et correctifs ci-dessous.

Modifications et améliorations

[Widgets]

Dans la mise à jour la plus récente pour Widgets, nous supprimons l’exigence de connexion pour le tableau des widgets et le rendons disponible pour tous les utilisateurs. Désormais, vous pouvez désormais obtenir des mises à jour météo sur la barre des tâches, épingler des widgets à partir de vos applications préférées ou accéder à un flux dynamique personnalisé sans compte.

[Settings]

Ajout d’un lien vers Quick Assist en bas de Paramètres > Système > Dépanneurs, pour vous aider si vous rencontrez des problèmes avec votre PC.

Correctifs

[General]

Correction d’un problème où si le package d’application Widgets manquait sur votre PC, explorer.exe se bloquait en boucle après la mise à niveau vers la Build 25252. Ce problème serait également la cause du non-fonctionnement de Windows Sandbox dans cette Build.

Correction d’un problème qui empêchait les lecteurs secondaires ou d’autres périphériques PCI d’être visibles pour certains initiés.

[Taskbar & System Tray]

Correction d’un problème où, avec les mises à jour de la conception de la barre d’état système, le masquage automatique de la barre des tâches cessait de fonctionner après que vous ayez interagi avec le menu déroulant des icônes masquées.

Correction d’un problème qui provoquait un écart entre les fenêtres plein écran et la barre des tâches sur les moniteurs secondaires.

La zone de la barre d’état système ne devrait plus se déplacer lorsque les chiffres changent dans l’horloge.

Correction d’un problème entraînant parfois l’absence de la moitié supérieure des commandes multimédias dans les paramètres rapides.

[Search on the Taskbar]

Nous avons résolu le problème où vous deviez appuyer sur retour arrière après avoir tapé avant de voir les résultats pour certains fichiers se terminant par .cmd, .exe ou .bat.

Amélioration des performances de lancement de la fenêtre de recherche dans certains cas.

Les correctifs ne s’appliquent qu’aux initiés Windows qui ont reçu l’un des différents traitements de l’apparence de la recherche dans la barre des tâches qui a commencé à être déployé sur les initiés avec la Build 25252 :

Correction d’un problème où le champ de recherche ne s’affichait pas sur plusieurs moniteurs comme prévu en cliquant sur l’un ou l’autre.

Correction d’un problème lors du clic sur le champ de recherche dans la barre des tâches, le champ de recherche clignotait momentanément avant l’affichage de la barre déroulante de recherche.

[Input]

Correction d’un problème où, lorsque vous faites glisser une fenêtre vers un moniteur avec un DPI inférieur, votre souris pouvait sembler s’éloigner de la fenêtre qu’elle tenait.

[File Explorer]

Correction d’un problème qui faisait planter explorer.exe lors de l’ouverture de certains éléments de la section Récent de l’Explorateur de fichiers.

[Settings]

La section Wi-Fi des paramètres rapides ne devrait plus indiquer de manière inattendue le lieu du réseau sur certaines entrées.

[Task Manager]

Correction d’un problème où les graphiques de la page des performances du Gestionnaire des tâches pouvaient ne pas être mis à jour (même si le paramètre de vitesse de mise à jour en temps réel n’était pas suspendu).

[Other]

La fenêtre de connexion au compte Microsoft ne devrait plus avoir de manière inattendue une barre de titre noire lors de l’utilisation du mode clair.

Ajustement du texte lors de l’utilisation de la fonction d’affichage sans fil si vous n’avez pas encore activé la saisie, afin qu’il vous guide vers le bon endroit pour le faire.

Mise à jour du lecteur multimédia

La mise à jour déployée sur Windows Insiders dans le canal de développement pour Media Player (version 11.2211.34.0) qui offre la possibilité de parcourir votre bibliothèque vidéo par dossier.

Microsoft a également répertorié tous les bugs connus. Vous pouvez tous les vérifier ici.

Si vous êtes un initié de Windows 11 dans le canal de développement, vous recevrez la mise à jour sur votre PC. Vous pouvez vérifier la mise à jour dans Paramètres > Mise à jour du logiciel. Une fois que vous avez cliqué sur vérifier les mises à jour, il affichera la nouvelle version que vous pouvez télécharger et installer sur votre PC. Connectez votre PC au chargeur pendant la mise à jour.

