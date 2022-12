Ce Samsung Galaxy d’il y a presque trois ans reçoit une nouvelle mise à jour de sécurité

Cette mise à jour est déjà déployée sur les Samsung Galaxy A71 en Inde et au Sri Lanka avec la version de firmware A715FXXU8DVK5.

Malgré le fait que Samsung déploie déjà la mise à jour Android de décembre sur ses meilleurs téléphones, la marque coréenne continue de mettre à jour d’autres terminaux plus anciens avec l’avant-dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, comme nous l’indique SamMobile, le géant coréen a déjà commencé à mettre à jour l’un de ses téléphones mobiles les plus vendus de 2020, le Samsung Galaxy A71, avec le correctif de sécurité de novembre 2022.

Le Samsung Galaxy A71 est mis à jour avec le correctif de sécurité de novembre

La firme coréenne a commencé à publier la mise à jour Android de novembre sur le Samsung Galaxy A71 en Inde et au Sri Lanka et, comme d’habitude, elle devrait atteindre les appareils vendus dans le reste du monde au cours des prochaines semaines. .

Ce nouveau logiciel pour le Galaxy A71, qui arrive avec la version du micrologiciel A715FXXU8DVK5, comprend le correctif de sécurité de novembre 2022, qui corrige près de cinq douzaines de vulnérabilités de sécurité telles qu’un contrôle d’accès inadéquat pour les informations de proxy, les paramètres EDM et les informations sur l’appareil, corrige un certain nombre de problèmes généraux bugs et améliore les performances du smartphone.

Le Samsung Galaxy A71 est sorti en janvier 2020 avec Android 10, à la fin de l’année suivante, il a reçu Android 11, début 2022, il a été mis à jour vers Android 12 avec One UI 4 et il y a moins d’un mois, il a reçu Android 13 avec One UI 5 Il s’agit de la dernière mise à jour du système d’exploitation Android de ce terminal, qui continuera à recevoir des mises à jour de sécurité deux fois par an.

Une fois cette mise à jour disponible dans le monde entier, vous pouvez vérifier si elle a déjà atteint votre Samsung Galaxy A71 simplement en accédant à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre appareil.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le correctif de sécurité de novembre.