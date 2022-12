Mode invisible dans WhatsApp : tout ce que vous pouvez faire pour vous cacher

Devenir « invisible » sur WhatsApp est possible, et ce sont tous les moyens qui existent.

Petit à petit, WhatsApp ajoute de plus en plus de fonctionnalités et d’outils axés sur la confidentialité, qui donnent aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs informations et sur la manière dont elles sont partagées avec les autres membres de la plateforme. Aujourd’hui, il existe plus qu’assez de fonctions qui vous permettent, si vous le souhaitez, de devenir complètement « invisible » dans WhatsApp.

Nous allons vous montrer tout ce que vous pouvez faire pour y parvenir. Qu’il s’agisse de masquer l’heure de la dernière connexion ou si vous êtes « en ligne », de voir les états ou d’écouter des messages vocaux sans que d’autres personnes le sachent.

Masquez l’heure de votre dernière connexion et arrêtez d’afficher « En ligne »

C’est l’une des fonctionnalités de protection de la vie privée les plus élémentaires que l’on puisse trouver dans WhatsApp. Dans le menu « Paramètres », dans la section « Confidentialité », vous trouverez une section intitulée « Dernière fois et en ligne ». En y accédant, vous pouvez choisir qui peut voir quand vous vous êtes connecté à WhatsApp.

Vous pouvez sélectionner ou exclure certains contacts, laisser tout le monde voir quand vous êtes connecté ou vous rendre invisible afin que personne ne puisse voir vos informations de connexion.

Empêcher d’autres personnes de voir votre photo de profil

Dans le même menu « Confidentialité », vous pouvez choisir qui peut voir votre photo de profil WhatsApp, y compris l’option de la cacher à tout le monde. Vous pouvez également supprimer l’image ou en utiliser une où vous n’apparaissez pas.

Masquez les informations de votre profil

La biographie WhatsApp, anciennement connue sous le nom de « statut », est une autre information que vous pouvez cacher au reste du monde pour être complètement invisible. Il vous suffit de sélectionner « Personne » dans le menu « Informations » de la section Confidentialité.

Désactiver les confirmations de lecture

Les confirmations de lecture ou la « coche bleue » de WhatsApp permettent à d’autres personnes de savoir quand vous avez lu un message, ce qui n’aide pas dans notre mission d’être complètement invisible pour le reste des utilisateurs de l’application de messagerie.

Pour empêcher d’autres personnes de savoir quand vous avez lu un message, il vous suffit de désactiver le Switch « Lire les accusés de réception » dans le menu « Confidentialité » de WhatsApp.

Gardez cependant à l’esprit qu’en désactivant les confirmations de lecture, vous ne saurez pas non plus quand d’autres personnes auront lu vos messages.

Activer les messages temporaires

La fonction de messages temporaires qui s’autodétruisent est l’une des meilleures qui existe dans l’application pour éviter de laisser une trace sur WhatsApp. Si vous activez cette fonction, les messages de vos conversations seront automatiquement supprimés après un certain temps, y compris les photos, les vidéos et le reste du contenu.

Visiter les États sans qu’ils s’en rendent compte

Vous ne le savez peut-être pas, mais il existe un moyen de voir le statut WhatsApp d’autres personnes sans qu’elles le sachent. Le processus est extrêmement simple : il vous suffit de désactiver les confirmations de lecture en suivant les étapes que nous avons mentionnées précédemment.

Ainsi, même si vous visitez les statuts d’autres personnes, ils ne sauront pas que vous l’avez fait, car vous n’apparaîtrez pas dans la liste des utilisateurs qui ont ouvert le statut.

Écoutez de l’audio sans être marqué comme entendu

Une autre astuce qui peut vous aider à être invisible sur WhatsApp est d’écouter des notes vocales sans que l’autre personne ne le sache. Lorsque vous écoutez de l’audio, l’icône du microphone dans la bulle de chat devient bleue, indiquant à l’autre personne que vous l’avez joué.

Mais il existe un moyen de l’éviter : il vous suffit de transférer le message contenant la note vocale vers une conversation avec vous-même. Une fois là-bas, vous pouvez le jouer autant de fois que vous le souhaitez, sans que l’autre personne sache que vous l’avez entendu.