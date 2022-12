Vous serez reconnaissant pour le grand changement à venir dans Google Maps

Google mijote déjà la combinaison parfaite : les équipes Maps et Waze vont enfin s’intégrer.

Il semble que Sundar Pichai était très sérieux lorsqu’il a annoncé son intention de rendre Google 20% plus productif, et c’est que les changements et les mouvements à Mountain View ne s’arrêtent pas pour le meilleur ou pour le pire depuis la disparition de ses lanceurs de projets jusqu’à la fin de Stadia ou l’intégration d’applications clés telles que Duo et Meet.

Dans ce cas, c’est sûrement pour le mieux et nous sommes tous heureux qu’enfin quelqu’un chez Google, pour une raison quelconque, se soit rendu compte que les équipes Maps et Waze allaient être mieux intégrées et travailler ensemble pour continuer à apporter à Maps les grands avantages de Waze comme cela s’est passé ces derniers temps.

Et c’est que, comme nous l’ont fait savoir nos confrères d’Android Police, bien que pour l’instant les deux applications et leurs services continueront à être séparés sur les plateformes mobiles, il semblerait que l’intégration des équipes de développement Waze et Maps soit déjà effective, et elles commenceront à travailler conjointement sous la même direction technique.

Ici, nous vous laissons, avant de continuer, les liens de téléchargement des deux principales applications de carte Google, disponibles gratuitement dans le Play Store :

Navigation et trafic Waze (gratuit) | Jeu de Google

Google Maps (gratuit) | Jeu de Google

Les meilleures astuces pour Google Maps

Ce n’est pas que la nouvelle nous ait complètement surpris, car Google Maps avait récemment emprunté plusieurs fonctions de Waze, anticipant qu’à l’avenir il y aura sûrement une plus grande parité de fonctions et beaucoup plus d’interopérabilité entre les deux services.

Sans doute une excellente nouvelle qui apportera plus de fonctionnalités à Google Maps sans avoir à passer à Waze quand on va conduire, bien que toute cette restructuration remette en question l’avenir d’une marque Waze avec laquelle Google s’est toujours montré engagé.

Rappelons que le géant de Mountain View a racheté l’entreprise née en Israël en 2013, il y a pas moins de 9 ans, maintenant plus de 151 millions d’utilisateurs actifs avec ses données de trafic détaillées, ses rapports de bénévoles et quelques choses amusantes qui mélangent la navigation avec le options habituelles d’un réseau social.

L’intégration a toujours été attendue, mais il faudra voir ce que prévoit Google concernant l’avenir de ses deux services de cartographie et de navigation, à commencer par l’interopérabilité et l’actualité croisée… Au moins, on sait qu’il n’y aura pas de licenciements chez Waze !

Il faut reconnaître que nous attendions tous cette intégration qui est enfin arrivée, et bien que Waze ait confirmé à son équipe que cette restructuration n’entraînera pas de licenciements, nous savons déjà que la PDG Neha Parikh quittera son poste au sein de l’entreprise à la fin du passage.

Nous allons maintenant voir quelles nouvelles de Waze arrivent sur Maps et comment Google envisage l’avenir de ses deux services de carte et de navigation, même si aucun mouvement ne sera rapide et nous aurons le temps d’analyser les changements et les nouvelles attendues.

L’avenir du mode de navigation de Google Maps et de ses fonctionnalités dans Android Auto n’est-il pas bien meilleur maintenant ?