WhatsApp améliore les messages qui s’autodétruisent : ils ne peuvent être lus qu’une seule fois

La dernière version bêta de WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité qui vous permet d’envoyer des messages qui s’autodétruisent après leur ouverture.

Les messages qui s’autodétruisent dans WhatsApp sont arrivés dans l’application pour offrir aux utilisateurs une nouvelle façon de garder leurs conversations privées et d’empêcher leur contenu d’être lu par des tiers. Cependant, il y a ceux qui recherchent encore plus d’intimité. L’entreprise en est consciente et c’est pourquoi elle prévoit de lancer une nouvelle fonction pour améliorer cet aspect de l’application.

Cela a été découvert sur le portail WABetaInfo, où ils signalent l’arrivée d’une nouvelle version de WhatsApp Beta pour Android, qui inclut la possibilité d’envoyer des messages qui disparaissent après avoir été lus une fois.

Messages qui ne peuvent être vus qu’une seule fois, déjà dans la bêta de WhatsApp

Depuis quelque temps, WhatsApp offre aux utilisateurs la possibilité de partager des images ou des vidéos qui ne peuvent être ouvertes qu’une seule fois et qui sont automatiquement supprimées de la conversation après avoir été visionnées par la personne qui reçoit le message.

Il est donc logique que l’entreprise envisage d’étendre cette option, de sorte qu’elle envisage également les messages texte.

Ainsi, on sait que dans une future mise à jour de l’application, WhatsApp autorisera l’envoi de messages qui seront « détruits » après avoir été lus. Comme on peut le voir sur la capture d’écran partagée, le destinataire du message devra appuyer dessus pour pouvoir le lire, et une fois lu, il ne sera plus disponible dans la conversation.

Lors de l’envoi d’un message texte, il y aura une nouvelle icône de verrouillage au-dessus du bouton « Envoyer », indiquant qu’un message à vue unique est en cours d’envoi.

Pour le moment, la fonction est en phase de développement et n’est pas disponible pour les utilisateurs de l’application. Il est conseillé de télécharger la dernière version de WhatsApp afin de ne manquer aucune des modifications apportées à l’application.