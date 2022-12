Motorola confirme la date de lancement de sa nouvelle bête avec processeur Snapdragon 8 Gen 2

Le nouveau produit phare de Motorola, le Moto X40, sera officiellement lancé le 15 décembre.

Malgré le fait que nous soyons déjà confrontés à la dernière ligne droite de 2022, de nombreux fabricants de mobiles Android ne veulent pas attendre l’année prochaine pour présenter leurs nouveaux paris haut de gamme pour 2023.

Ainsi, après vous avoir dit que le Xiaomi 13 arrivera sur le marché dans quelques jours seulement, nous pouvons maintenant confirmer la date de lancement du nouveau produit phare de Motorola, un Moto X40 qui aura le nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Le Motorola Moto X40 dévoilera tous ses secrets dans quelques jours

Comme nous avons pu l’apprendre grâce à Android Headlines, Motorola a récemment partagé, via le réseau social chinois Weibo, l’affiche du lancement de son nouveau terminal franchisé.

Ladite affiche, que nous vous laissons sous ces lignes, confirme que le Motorola Moto X40 sera présenté le 15 décembre lors d’un événement en Chine, dont aucun autre détail n’a été révélé.

D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Motorola Moto X40, qui arrivera en Europe sous le nom de Motorola Edge 40 Pro, aura un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution Full HD + et un taux de rafraîchissement de 144 hertz et avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui sera accompagné de trois versions de 8, 12 et 18 Go de RAM et d’autant de variantes de stockage interne de 128, 256 et 512 Go.

De plus, le nouveau terminal premium de la firme appartenant à Lenovo sera également équipé d’une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 W et d’un triple module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels, d’un capteur ultra grand angle de la même résolution que le précédent et un capteur téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique.

Au niveau logiciel, le nouveau Motorola Moto X40 arrivera avec Android 13 fonctionnant sous la couche de personnalisation de la marque chinoise My UX.