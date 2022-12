Google Chrome résout deux de ses plus gros problèmes grâce à ces nouvelles fonctionnalités

La nouvelle version de Chrome introduit deux options visant à améliorer l’efficacité et à réduire la consommation de mémoire.

Bien qu’il soit le navigateur le plus utilisé au monde, Google Chrome n’est pas sans inconvénients. Deux des plus graves sont sa consommation élevée de batterie et de mémoire, et pendant des années, l’entreprise a travaillé pour essayer d’améliorer ces aspects grâce à différents mécanismes.

Maintenant, Google a publié une nouvelle mise à jour de Chrome qui promet de mettre fin une fois pour toutes aux problèmes d’efficacité du navigateur. Les deux peuvent être démarrés tout de suite et semblent pouvoir complètement changer l’expérience de navigation.

Économisez de la batterie et de la mémoire avec deux nouvelles fonctionnalités Chrome

Comme l’entreprise elle-même l’a annoncé, Chrome comprend désormais deux modes d’économie de mémoire et d’économie d’énergie, qui peuvent être activés à tout moment dans les versions du navigateur pour Windows, macOS et ChromeOS.

Les deux modes sont disponibles avec la version la plus récente du navigateur, donc pour les utiliser, il sera nécessaire de télécharger la dernière mise à jour Chrome disponible.

Le mode d’économie de mémoire vous permet d’utiliser jusqu’à 10 Go de mémoire en moins lorsque vous naviguez avec de nombreux onglets ouverts. Pour cela, le navigateur suspend les onglets qui ne sont pas au premier plan, et les réactive lorsqu’ils sont réutilisés.

Auparavant, il existait déjà des extensions de navigateur qui remplissaient la même fonction, mais on apprécie que l’entreprise ait décidé d’intégrer cet outil de manière native dans le navigateur.

D’autre part, le mode d’économie d’énergie peut réduire considérablement la consommation de la batterie du navigateur, ce qui est particulièrement important dans les ordinateurs portables. Cela fonctionne en limitant l’activité en arrière-plan et en réduisant les effets visuels sur les pages qui incluent des animations et des vidéos. Lorsqu’il est activé, le mode prendra effet si le niveau de la batterie de l’appareil atteint 20 %.

Les deux nouvelles options Chrome peuvent être activées à partir du menu des paramètres du navigateur, accessible via l’icône à trois points située dans le coin supérieur droit.