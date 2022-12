Les 6 meilleurs mobiles pas chers à offrir à Noël

Si vous cherchez un mobile pas cher à offrir ce Noël, ce sont les meilleurs que vous pouvez choisir pour environ 150 euros (ou moins).

Trouver des mobiles avec des prix proches de 150 euros n’est pas difficile. Le plus difficile est de trouver de bons mobiles à ce prix.

Si vous envisagez d’offrir un téléphone portable à Noël et que vous ne voulez pas dépenser trop d’argent, nous allons aujourd’hui vous aider à choisir les meilleurs modèles que vous pouvez acheter pour bien faire les choses, quels que soient vos besoins ou ceux de la personne qui recevra le cadeau.

Les 9 meilleurs mobiles à offrir à Noël (2022)

Xiaomi Redmi Note 11

Le Redmi Note 11 est l’un des meilleurs vendeurs de cette année 2022, et ce n’est pas étonnant. Il combine des spécifications de haut niveau, comme un écran OLED 90 hertz, un appareil photo principal de 500 mégapixels ou une batterie de 5 000 mAh, avec un prix révolutionnaire, qui est aujourd’hui plus proche de 150 euros que son prix d’origine.

Il peut être acheté à un bon prix auprès de la plupart des détaillants réguliers, y compris Amazon et la boutique en ligne officielle Xiaomi.

➡️ Xiaomi Redmi Note 11

Samsung Galaxy M13

C’est l’un des mobiles les plus vendus cette année dans sa catégorie, et ce n’est pas étonnant. Le Samsung Galaxy M13 est un smartphone beau et équilibré, avec un grand écran de 6,6 pouces, une triple caméra arrière avec un capteur de 50 mégapixels, une batterie de 5000 mAh et la dernière version de One UI, le système d’exploitation de Samsung basé sur Android.

Il a un prix d’un peu plus de 150 euros, ce qui en fait l’un des meilleurs téléphones à offrir pour Noël en 2022. Vous pouvez l’acheter sur Amazon, dans la boutique en ligne officielle de Samsung.

➡️ SamsungGalaxy M13

Xiaomi Redmi 10 Édition 2022

Si le budget n’est pas suffisant pour la dernière génération de la série Redmi Note, ne vous inquiétez pas : le Xiaomi Redmi 10+ dans son édition 2022 fait partie des modèles avec lesquels vous ne manquerez pas.

En tant que modèle le plus récent, il comprend un écran fluide avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, une batterie de 5000 mAh et un appareil photo principal de 50 mégapixels. De plus, il équipe le puissant processeur MediaTek Helio G88 optimisé pour les jeux. Il est disponible dans la boutique officielle Xiaomi avec une réduction importante.

➡️ Xiaomi Redmi 10 Édition 2022

Realme Narzo 50A Premier

Il n’est peut-être pas aussi populaire que les modèles précédents, et c’est précisément ce qui le rend spécial. Le realme Narzo 50A Prime est un fantastique smartphone de milieu de gamme, avec un excellent équilibre entre les spécifications et le prix, qui se distingue par sa conception soignée avec un corps ultra-mince d’un peu plus de 8 millimètres d’épaisseur.

De plus, il intègre un appareil photo principal de 50 mégapixels, une batterie de 5000 mAh à charge rapide et un grand écran de 6,6 pouces. Tout, pour moins de 150 euros.

➡️ Xiaomi Redmi Note 11

VIVO Y16

Avec le vivo Y16, vous avez une opportunité imbattable de donner l’un des derniers téléphones sur le marché. C’est un smartphone avec un écran de 6,51 pouces, une batterie de 5000 mAh, Android 12, un appareil photo double 13 MP, une double carte SIM et bien plus encore, mais il se distingue surtout par son design saisissant et très soigné.

➡️ VIVO Y16

OPPO A54s

Une autre option très intéressante si votre budget est limité à environ 150 euros. L’OPPO A54s est un mobile abordable et équilibré, avec un joli design et un très bon appareil photo principal de 50 mégapixels. C’est probablement l’une des meilleures options pour ceux qui recherchent un téléphone portable bon marché avec un bon appareil photo.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

➡️ OPPO A54s