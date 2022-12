Huawei Watch Buds : la smartwatch de Huawei avec des écouteurs cachés derrière l’écran est désormais officielle

Huawei a enfin présenté son produit le plus particulier de l’année : une smartwatch avec écouteurs sans fil inclus.

Nous en entendions parler depuis un certain temps, et maintenant, enfin, c’est une réalité : les Huawei Watch Buds ont été présentés en Chine pour devenir le produit le plus frappant que Huawei ait lancé tout au long de cette année 2022, qui approche déjà de son fin avec l’autorisation de Huawei Watch GT Cyber.

Et c’est que la nouvelle smartwatch Huaewi est bien plus que cela : derrière son écran, elle cache une paire d’écouteurs totalement sans fil qui font des Watch Buds le portable 2-en-1 définitif.

Huawei Watch Buds, toutes les infos

À première vue, les Huawei Watch Buds ressemblent à une smartwatch conventionnelle. Il dispose d’un écran AMOLED couleur de 1,43 pouces avec une résolution de 466 x 466 pixels, d’un bracelet en cuir de 22 mm, d’HarmonyOS 3 avec prise en charge d’applications tierces, d’une autonomie de batterie allant jusqu’à trois jours, d’une couronne rotative, d’une détection automatique d’activité, d’une surveillance de la fréquence cardiaque, et fondamentalement toutes les autres fonctionnalités que nous pourrions espérer trouver dans une smartwatch. Également résistant aux éclaboussures avec un niveau de certification IP54

Cependant, grâce à une petite encoche située en bas de l’écran, on peut accéder à l’intérieur de la montre, qui fait office d’étui de recharge pour deux petits écouteurs de 4 grammes chacun.

Les écouteurs ont la même forme, ils peuvent donc être utilisés indifféremment sur l’oreille droite ou gauche, grâce à la technologie de reconnaissance adaptative.

Chaque casque comprend un capteur de vibration qui vous permet de contrôler la lecture ou de modifier le niveau de réduction du bruit en touchant le casque lui-même ou la zone qui l’entoure, soit l’oreille, soit la joue.

Quant au son, ils incluent un système à quatre aimants, une optimisation auditive en temps réel et un système de suppression active du bruit.

La charge des écouteurs se fait à l’intérieur de la montre, et à travers celle-ci, il est possible de vérifier indépendamment le niveau de la batterie de chaque casque. Les écouteurs ont chacun une batterie de 30 mAh, ce qui devrait suffire pour environ 4 heures de lecture au maximum.

Les Huawei Watch Buds sont déjà en vente en Chine, au prix de 2 988 yuans, soit environ 406 euros à changer. Pour le moment, la marque n’a pas confirmé si cette montre sera disponible dans d’autres régions du monde.

