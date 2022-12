Nouveau GCam 8.7 : vous pouvez donc maintenant télécharger le meilleur appareil photo pour Android

Vous pouvez désormais tirer le meilleur parti de votre appareil photo mobile à l’aide de la dernière version de l’application appareil photo Google.

L’ouverture de la plate-forme Android et la diversité des options pour presque tout ce que nous trouvons sur Google Play nous ont heureusement permis de choisir parmi une multitude d’applications de photographie qui nous permettent d’adapter l’expérience standard de nos smartphones et de tirer le meilleur parti de notre Même si la vérité est qu’aucun d’entre eux n’a les capacités avancées de traitement d’image offertes par l’appareil photo Google.

applications de photographie

Dans tous les cas, il y a un problème avec celui également connu sous le nom de GCam, et c’est un gros problème car l’appareil photo Google n’est pas officiellement disponible pour tous les smartphones Android mais uniquement pour les téléphones Pixel fabriqués par Google. Rien que la scène Android ne puisse résoudre.

En fait, il existe plusieurs ports Google Camera entièrement fonctionnels sur xda-developers et d’autres communautés de développeurs pour les téléphones qui ne sont pas nés dans les entrailles de Mountain View, et ils sont également très faciles à installer sans avoir besoin de racine ou de processus compliqués qui invalident les garanties ou mettre en danger nos smartphones.

Et maintenant, grâce à nos amis de ProAndroid et à l’excellent travail de BSG, nous vous présentons ici le nouveau GCam en version 8.7.165 afin que vous puissiez l’installer sur vos terminaux Android et ainsi commencer à tirer le meilleur parti de vos capteurs photographiques … Maintenant, nous vous expliquons comment le télécharger !

Vous pouvez donc télécharger et installer GCam 8.7 sur votre mobile Android

Si vous faites partie de ceux qui aiment Google Camera et son excellent travail avec le traitement d’image, ou si vous avez une ancienne version de GCam sur vos téléphones qui mérite d’être mise à jour, nous allons vous montrer comment le faire, donc cet article est pour vous. .

En fait, c’est que la nouvelle version 8.7.156 de la GCam publiée par le prolifique développeur BSG est probablement l’une des plus complètes de ces derniers temps, avec des nouveautés en résolution, une vision nocturne automatisée et la possibilité d’activer le réseau de neurones HDRnet.

L’installation est très simple et il n’y a qu’une seule exigence, c’est que les appareils doivent avoir l’API Camera2 pour pouvoir utiliser le nouveau GCam, quelque chose que vous pouvez facilement vérifier avec cette application gratuite.

Pour utiliser la GCam sur vos téléphones, vous devez disposer de l’API Camera2 et télécharger l’APK, mais il n’y a pas plus d’astuces que de télécharger la version que nous voulons depuis le référentiel et de l’installer directement… Rien de plus simple !

Télécharger l’APK de GCam 8.7.156

Ensuite, il vous suffit de vous rendre sur les référentiels celsoazevedo.com pour télécharger la version dont vous avez besoin, puis d’installer directement l’APK, en activant évidemment la possibilité de le faire à partir de sources inconnues. A la fin de l’installation il est nécessaire de redémarrer le téléphone.

Et c’est tout, il n’y a plus d’astuces ou de fantaisies, car une fois installé, vous pouvez le trouver dans la liste des applications du terminal pour l’ouvrir et l’utiliser sans configurations spéciales ni modifications supplémentaires.

Le téléchargement est sûr et il est installé de l’extérieur car l’appareil photo Google n’est pas disponible pour tout le monde sur Google Play, et comme dernière recommandation si vous aviez déjà installé une version précédente, je vous recommande de la désinstaller auparavant pour un nettoyage simple.

