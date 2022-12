J’adore Android mais je dois accepter la réalité : c’est le meilleur smartphone que vous puissiez acheter

Il existe des terminaux spectaculaires dans le monde Android, mais si nous parlons globalement, je pense que ce mobile est la meilleure option.

Mon premier smartphone était un téléphone Android, un modeste Huawei Y100. Depuis, je suis passé par une multitude de terminaux qui vivaient grâce au système d’exploitation de Google. Je n’ai jamais hésité à changer de marque, en fait j’ai essayé de varier au maximum pour essayer des terminaux très différents.

Ce chemin m’a également conduit vers iOS, je ne pense pas qu’on puisse parler de manière responsable de smartphones sans avoir essayé les deux principaux systèmes d’exploitation. J’ai eu un iPhone 11 Pro et un iPhone 12 Pro comme terminaux personnels, avec les deux j’ai eu de bonnes expériences.

Par conséquent, je me sens confiant pour dire quelque chose. Si je devais choisir un smartphone sur le reste, un appareil peu importe l’argent, je choisirais l’iPhone 14 Pro. Ce n’est pas le meilleur dans toutes ses sections, mais je pense qu’en termes globaux, c’est le smartphone le plus complet là-bas, il peut acheter. D’ailleurs, tout ce que je dis peut évidemment s’appliquer au modèle Pro Max, mais je privilégie le petit frère car mes mains donnent ce qu’elles donnent.

iPhone 14 Pro

Le mobile d’Apple a pratiquement tout

Vous l’aimerez peut-être plus ou moins, mais force est de constater que la qualité de fabrication de cet iPhone 14 Pro est excellente. Cela peut paraître idiot mais il suffit de le tenir pour se rendre compte qu’on a affaire à un appareil très coûteux. C’est quelque chose qui n’arrive pas avec tous les mobiles « premium ».

Son écran ne vous laissera pas indifférent, il a été renouvelé avec le Dynamic Island et est une petite bouffée d’air frais par rapport aux générations précédentes. Il atteint 6,1 pouces, avec la technologie Super Retina XDR d’Apple et une qualité exceptionnelle. La couleur et la netteté sont excellentes, c’est un bon endroit pour consommer toutes sortes de multimédia.

Je ne néglige pas le taux de rafraîchissement de 120 Hz, quelque chose qui existe sur de nombreux appareils Android depuis des années mais qui est arrivé sur l’iPhone relativement récemment, avec le 13 Pro. iOS a toujours été très fluide, ce qui lui manquait, c’était ProMotion pour offrir une expérience top .

Les processeurs fabriqués par Apple sont d’authentiques bêtes depuis quelques années et cet A16 Bionic n’allait pas l’être moins. Nous sommes confrontés à l’une des puces les plus puissantes jamais conçues pour un smartphone, qui, avec iOS et ces 120 Hz dont nous parlions, garantit une expérience très rapide. Il n’y aura aucune application que vous ne pourrez pas déplacer à pleine vitesse et elle ne chauffera pas même si le temps passe.

Cet iPhone 14 Pro montre également sa poitrine en photographie, il va sans dire que ses appareils photo sont parmi les meilleurs du moment. Cependant, ce que j’aime le plus chez eux, c’est leur cohérence. Peu importe la situation, peu importe le moment, n’importe quel cliché se traduira par une très bonne photo. Mis à part le grand angle -quelque peu décevant- il est bien difficile de lui reprocher.

Sous le châssis de notre protagoniste vit une batterie de 3 200 mAh qui, comme je l’ai dit à l’occasion, est trompeuse. Et il trompe car il peut paraître court en nombre, mais il est capable d’offrir une autonomie assez convenable. Vous arriverez en fin de journée sans difficulté, il est conforme, bien qu’il ne se démarque pas comme le fait son frère l’iPhone 14 Pro Max. Si l’autonomie est importante pour vous, le saut en vaut la peine.

iPhone 14 Pro

Si l’argent n’est pas un problème et que vous voulez avoir la meilleure expérience qu’un smartphone puisse offrir, je pense que l’iPhone 14 Pro est l’achat. Il garantit une très longue durée de vie, un logiciel mis à jour, de la puissance à revendre, un écran de premier ordre et des caméras exceptionnelles dans presque toutes les situations.

