Pourquoi avez-vous besoin d’un trépied pour votre mobile : 5 raisons d’en acheter un

Le trépied peut être un accessoire très utile pour votre téléphone portable, nous vous expliquons 5 raisons pour lesquelles il vaut la peine de l’utiliser.

Le trépied peut devenir un accessoire très utile pour votre téléphone portable si vous savez vous en servir. Si vous n’avez jamais osé utiliser un trépied avec votre mobile, vous apprendrez dans ce guide 5 raisons pour lesquelles il vaut la peine d’en acheter un. Attention, il n’est pas seulement utile pour prendre des photos, vous pouvez en profiter pour d’autres fonctions.

Si vous ne connaissez pas les trépieds de qualité, nous vous recommandons également dans ce guide des modèles très intéressants. Ils sont compacts, vous pouvez donc facilement les transporter dans votre sac à dos. De plus, ils sont également stables, hauts et même certains d’entre eux ont une connectivité Bluetooth. Si vous envisagez d’acheter un trépied pour votre mobile, nous vous donnons 5 raisons de dissiper vos doutes.

Pour les photos de nuit et d’étoiles

L’utilisation d’un trépied est très nécessaire lorsque vous souhaitez utiliser votre téléphone pour prendre des photos de nuit et d’étoiles. D’abord parce qu’il permet de le garder avec une stabilité que vous n’aurez pas si vous le tenez à la main. Cette stabilité est essentielle pour que les photos de nuit n’apparaissent pas floues et aussi pour photographier les étoiles.

Deuxièmement, le trépied est également plus recommandé que de placer le smartphone sur une surface fixe. Et c’est que cet accessoire vous permet de déplacer confortablement le mobile d’un côté à l’autre, ou de haut en bas, pour vous concentrer exactement sur ce que vous voulez capturer dans les images. De plus, c’est aussi la meilleure option pour faire des timelapses, puisque vous pouvez vous déplacer de gauche à droite sans perdre en stabilité.

Trépied Victiv

Dans ce cas, l’un des meilleurs trépieds pour téléphones portables du marché, la marque Victiv, peut vous aider. Il a une hauteur allant jusqu’à 185 centimètres, des pieds en caoutchouc antidérapants et permet une rotation horizontale à 360 degrés. De plus, vous pouvez également l’utiliser avec votre appareil photo professionnel.

pour les appels vidéo

Si vous faites partie de ceux qui utilisent régulièrement leur téléphone portable pour passer des appels vidéo, même pour le travail, le trépied peut vous être très utile. Vous y placez le mobile, le posez sur la table et c’est tout, vous pouvez parler pendant des heures et des heures sans avoir à saisir le mobile avec votre main ou sans avoir à l’appuyer sur une surface d’où il tombe toujours. Si, comme nous l’avons mentionné, les appels vidéo sont destinés au travail, le trépied vous permettra également d’obtenir une touche plus professionnelle.

Trépied Lunriwis

Si vous allez utiliser le trépied pour des utilisations simples comme celle-ci, nous vous recommandons le modèle de la marque Lunriwis. Il a un prix abordable, mais beaucoup de qualité et de résistance. Ses pieds en mousse ne sont pas très hauts, vous pouvez donc obtenir la meilleure image lorsque vous le posez sur la table et aussi le transporter plus confortablement.

Pour les selfies de groupe

Dans ces moments où vous êtes avec un grand groupe de personnes et où même les perches à selfie sont inutiles pour prendre une photo complète, le trépied peut être la solution. Placez le téléphone portable sur le trépied et positionnez ce dernier à la distance appropriée afin que personne ne soit exclu de la capture. De nombreux trépieds mobiles ont une télécommande pour prendre des photos à distance, il vous suffit donc d’appuyer sur le bouton pour prendre la photo.

trépied polarduck

Par exemple, le trépied Polarduck en vente sur Amazon est compatible avec la plupart des téléphones portables, dispose d’une télécommande et est même livré avec un étui qui permet de le transporter plus confortablement.

Pour rendre les vidéos stables

Bien sûr, vous avez besoin d’un trépied pour pouvoir faire des vidéos stables avec votre téléphone portable. Si l’appareil n’a pas de stabilisateur optique et que vous dépendez de votre pouls, il est normal que les vidéos que vous enregistrez ne soient pas de la meilleure qualité et semblent instables. Grâce au trépied, l’instabilité appartiendra au passé et la qualité de vos vidéos sera bien meilleure. Comme nous l’avons mentionné précédemment, vous pourrez également déplacer le mobile horizontalement et verticalement sans perdre en stabilité.

Pour regarder des vidéos plus confortablement

Enfin, une autre raison pour laquelle vous devez acheter un trépied pour votre mobile est que vous gagnez en confort lorsque vous regardez des vidéos. Si vous faites partie de ceux qui regardent régulièrement des vidéos sur YouTube, des émissions sur Twitch ou des séries sur Netflix, le trépied servira de support sur lequel poser le mobile et le placer dans la meilleure position pour toujours l’avoir en vue.

