Ce sont les 3 premiers Samsung Galaxy à recevoir la mise à jour Android de décembre

Alors que quelques jours seulement se sont écoulés depuis que Google a publié la dernière mise à jour Android de 2022, Samsung a déjà commencé à mettre à jour ses premiers terminaux avec le dernier correctif de sécurité Android.

Ainsi, comme nous l’indique SamMobile, les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra reçoivent déjà la mise à jour Android de décembre 2022.

La mise à jour Android de décembre est désormais disponible sur le Samsung Galaxy S20

Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de décembre 2022 sur les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra dans un grand nombre de pays européens, dont la France, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Portugal, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Grèce, Hongrie, Roumanie, République tchèque, Suisse et région baltique.

Cette mise à jour arrive déjà sur les Galaxy 20 en Europe avec la version du micrologiciel G98xBXXSFGVK7 et inclut le correctif de sécurité de décembre 2022, qui corrige 67 vulnérabilités liées à la sécurité et à la confidentialité, corrige un total de 26 bugs connus et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Les Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra sont sortis début 2020 avec Android 10, à la fin de la même année ils ont été mis à jour vers Android 11 avec One UI 3, fin 2021 ils ont reçu Android 12 avec One UI 4 et il y a quelques mois, ils viennent de mettre à jour Android 13 avec One UI 5.0.

Si vous avez un Galaxy S20, Galaxy S20+ ou Galaxy S20 Ultra et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans le menu Paramètres de votre smartphone.

Si tel est le cas, il vous suffit de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour mettre à jour votre mobile avec le dernier correctif de sécurité Android.