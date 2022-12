Les plus recherchés sur Google en 2022 : Wordle, masques, tennis et bien plus encore

L’Ukraine, le changement climatique, Carlos Alcaraz… ce sont quelques-uns des sujets les plus consultés sur Google tout au long de 2022.

Comme il l’a fait il y a quelques semaines en partageant les vidéos YouTube les plus vues en France tout au long de cette année, Google a profité du fait que la fin de 2022 approche pour compiler les recherches les plus répétées en France cette année.

Encore une fois, Google a organisé les requêtes en six catégories différentes selon le type de recherche. Par ailleurs, il a confirmé que « l’Ukraine » était le terme le plus recherché dans l’actualité, bien qu’un grand intérêt ait également été manifesté pour des sujets tels que « le changement climatique », « Will Smith » ou « la variole du singe ». Voyons-les tous :

Top Recherches générales 2022

Wordle Ukraine eurobasket Raphael Nadal Russie Carlos Alcaraz Tamara Falco Changement climatique Will-Smith variole du singe

Top des recherches Quand… ? 2022

quand commence la coupe du monde Quand enlèvent-ils les masques ? Quand joue Alcaraz ? quand sort fifa 23 Quand Nadal joue-t-il ? iOS 16 à sa sortie Quand la canicule se termine-t-elle ? Quand l’électricité est-elle moins chère aujourd’hui ? Quand la France joue-t-elle au basket ? Quand tester les antigènes

Top des recherches Personnages 2022

Tamara Falco Will-Smith Isabelle II Chanel Shakira olivia newton john rigoberta bandini Anne a fait Poutine salle oskar

Top des recherches Cinéma, tv et séries 2022

histoire secrète survivants Inexploré Les lignes tortueuses de Dieu Passion des faucons Dahmer train à grande vitesse cauchemar au paradis bienvenue à l’éden le sourire

Recherches les plus fréquentes Aujourd’hui 2022

Ukraine Changement climatique variole du singe prix léger aujourd’hui grève des transports Élections Andalousie Symptômes d’Omicron Élections Castille et León Fête de Benidorm Reine d’Angleterre

Top des recherches Recettes 2022

Bâton Antequera Vin allégé Sexe sur la plage Oreilles de carnaval recette Salmorretta biscuits au beurre recette marmitaco carbonara d’origine Beignets de morue Quiche

En plus de partager les requêtes les plus populaires, Google donne également la possibilité d’explorer dans Google Trends les habitudes des utilisateurs de différentes parties du monde lors de la recherche sur Google, et comment les sujets varient en fonction de la zone de la planète.