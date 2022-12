Android 13 pour les mobiles Realme : modèles confirmés et quand Realme UI 4.0 arrivera

On sait déjà quand la nouvelle version de la couche de personnalisation realme arrivera sur les mobiles de la marque.

C’était l’une des rares marques qui n’avait pas encore annoncé ses plans de déploiement pour la dernière version disponible d’Android, mais, enfin, elle a vraiment officialisé l’arrivée de son nouveau logiciel basé sur Android 13, confirmant quand il sera disponible pour utilisateurs de vos appareils.

Realme UI 4.0 est la nouvelle version du système d’exploitation de la marque, basée sur Android et qui fera ses débuts le 8 décembre, avec la version mondiale de realme 10 Pro. Nous connaissons maintenant toutes les informations sur ce nouvel opus de realme UI.

Tout ce qui est nouveau avec realme UI 4.0

Selon la marque, realme UI 4.0 se concentre sur l’amélioration de quatre domaines clés : le design, la fluidité, la sécurité et l’expérience utilisateur.

Pour y parvenir, un travail a été fait pour changer le design de l’interface, avec une nouvelle esthétique basée sur des cartes dans lesquelles les informations sont regroupées à travers différents segments. Ce changement affecte, entre autres, le centre de contrôle où se trouvent les réglages rapides.

L’esthétique du système a également été améliorée avec un nouveau fond d’écran fleuri et une horloge avec une ombre, ce qui se traduit en théorie par une interface plus dynamique.

Le mode « Always on Display » hérite de certaines des améliorations que nous avons déjà vues dans les dernières versions de ColorOS et OxygenOS, y compris l’intégration avec Spotify via un widget de lecture.

Un travail a également été fait pour réduire la consommation énergétique du système d’exploitation tout en améliorant l’expérience utilisateur. Les résultats sont prometteurs, avec une amélioration globale des performances de 10 % et une autonomie de la batterie en augmentation de près de 5 % lorsque vous jouez.

Les performances améliorées sont complétées par un nouveau moteur d’animation, Quantum Animation Engine 4.0, qui offre un défilement et un mouvement plus fluides.

Dans le domaine de la confidentialité, realme UI 4.0 intègre les changements que nous avons déjà vus dans OxygenOS 13.1 et ColorOS 13, comme la fonction permettant de pixelliser automatiquement le contenu sensible des captures d’écran avant de les partager sur WhatsApp ou Facebook Messenger.

Quels téléphones seront mis à jour ?

En plus de montrer ses actualités, la société a également confirmé quand la mise à jour vers Android 13 sera disponible pour les smartphones de la série realme Narzo, realme GT et la série « number ».

En ce sens, nous savons que le déploiement a commencé en novembre de cette année, et durera jusqu’en février de l’année prochaine 2023 :