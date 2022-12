Je l’utilise quotidiennement et je le recommande : le meilleur ordinateur portable pour le télétravail et pour les étudiants

Aussi simple soit-il, cet ordinateur a tout pour plaire et ses performances sont décuplées.

J’étais un gars de Windows, et je le suis toujours, mais ce MacBook Air m’a rapidement charmé. Je l’utilise quotidiennement dans mon travail pour la retouche photo et quelques autres tâches et j’en suis ravi. J’ai parcouru 4 ordinateurs portables avec Windows, et c’est celui qui me donne de loin les meilleures sensations.

Il y a quelques mois, je cherchais un ordinateur portable pour remplacer mon Sony Vaio 2011 (il était temps) et je voulais un ordinateur sous trois prémisses : fin/léger, bonne batterie et puissant. Avec ces trois-là, je suis arrivé à la conclusion que je ne pouvais choisir qu’entre le Dell XPS 13 et le MacBook Air (ou Pro), et j’ai opté pour le Mac car il offrait une autonomie beaucoup plus longue. Et je n’avais pas tort.

En tant qu’étudiant, vous devez connaître certains points avant d’acheter un MacBook. Avoir un appareil pour étudier, faire du travail, des appels vidéo de groupe avec des collègues et même des examens sur des plateformes virtuelles est aujourd’hui essentiel pour tout étudiant universitaire. Bien qu’il existe de nombreux ordinateurs portables pour étudiants sur le marché, aucun n’est aussi stable, rapide et alimenté par batterie qu’un MacBook Air ou Pro.

Si vous travaillez souvent entre votre domicile et un autre lieu de travail, un MacBook Air est particulièrement utile. Vous pouvez facilement l’emporter avec vous, car il ne pèse que 1,3 kg et est très fin, il se glisse dans n’importe quel sac à dos ou mallette. C’est une excellente option pour le télétravail, vous pouvez également le déplacer d’un endroit à un autre à la maison sans avoir à le brancher toutes les quelques heures, car sa batterie vous donnera environ 15 heures d’utilisation réelle. Il est livré avec un chargeur 30W qui recharge la batterie rapidement.

Je l’utilise pour l’écriture, l’édition d’images et de vidéos, ainsi que pour l’édition de sites Web.

Pour l’instant, vous pouvez obtenir un MacBook Air pour environ 1 000 euros sur Amazon, avec 256 Go de mémoire SSD et 8 Go de RAM DDR4. Des modèles avec jusqu’à 16 Go de RAM et 2 To de stockage sont également disponibles. Mais avec le modèle de base, vous en aurez assez pour toutes les tâches que vous allez effectuer. Si vous allez effectuer des tâches plus axées sur l’édition d’images ou de vidéos, cela vaudra la peine d’opter pour le MacBook Pro, car il a plus de cœurs GPU et un meilleur refroidissement pour les tâches plus exigeantes.

Et même si nous avons déjà le processeur Apple M2 avec nous et les nouveaux modèles de MacBook avec, je recommanderai toujours les modèles à puce 2020 M1, qui ont révolutionné le marché des ordinateurs portables. À tel point qu’Intel et AMD travaillent déjà pour atteindre les niveaux de puissance, de traitement et d’efficacité énergétique du M1 dans leurs prochains processeurs.

L’écran du MacBook Air est superbe. Avec une résolution 2K, 13,1 pouces et 400 nits de luminosité, il est parfait pour n’importe quelle tâche. Vous n’aurez pas à vous fatiguer les yeux, la résolution de l’écran est si élevée que vous ne pourrez voir aucun pixel. Votre clavier dispose du déverrouillage Touch ID si vous le préférez pour les paiements dans l’App Store ou pour effectuer certaines tâches qui nécessitent un accès administrateur dans le système macOS. Il est mis à jour avec le dernier macOS 13 Ventura et vous gardera portable pendant une décennie si vous en prenez bien soin.

