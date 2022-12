Ces 11 applications essaient de vous voler : supprimez-les immédiatement

Si vous avez installé l’une de ces dix applications détectées par Dr. Web, vous pouvez l’exécuter et la supprimer : elles contiennent des logiciels malveillants !

Presque chaque semaine, comme un marteau, un malware attaque à nouveau Google Play, et comme toujours nous sommes attentifs à vous protéger au maximum à tout moment, en vous informant sur les applications malveillantes qui apparaissent sur Android et sur ce que vous devez faire disparaître de votre téléphones intelligents.

Et oui, mes amis, malgré les efforts de Google pour nettoyer son magasin d’applications, de jeux et de contenus, la vérité est que de nombreuses applications malveillantes continuent de se faufiler en se faisant passer pour des applications inoffensives, qui finissent par être découvertes tôt ou tard mais sur votre chemin sont déjà installés sur des dizaines de milliers d’appareils.

A cette occasion, ce sont les experts de Dr. Web Antivirus qui ont publié un rapport récent avec 11 applications frauduleuses qui contenaient différents types de logiciels malveillants à l’intérieur, certaines essayant de voler des données ou d’autres générant simplement des visites fictives et des revenus publicitaires lors de l’ouverture de sites web. ou similaire de manière transparente.

Ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, car maintenant nous examinons toutes ces applications infectées afin que vous puissiez rester en sécurité chaque fois que vous en avez installé une, que nous vous encourageons à examiner attentivement pour les supprimer complètement et immédiatement au cas où vous en trouveriez sur votre Android .

Ces 18 applications contiennent des logiciels malveillants et volent des données : supprimez-les immédiatement

Voici les 11 applications frauduleuses signalées par Dr. Web

1. Boîte à tubes

Cette application compte plus d’un million de téléchargements sur Google Play et promet de l’argent en échange du temps que les utilisateurs passent à regarder des publicités en ligne. Le problème est survenu lorsque les utilisateurs ont commencé à demander des paiements au développeur, car TubeBox a commencé à mal fonctionner et à afficher des erreurs qui les empêchaient de demander l’argent qu’ils avaient reçu.

2. Connexion automatique de l’appareil Bluetooth

Il compte également plus d’un million de téléchargements.

3. Bluetooth, Wi-Fi et pilote USB

Dans son cas, il a accumulé entre 100 000 et 500 000 téléchargements.

4.Volume, égaliseur de musique

Il a atteint plus de 50 000 téléchargements.

Ces trois dernières applications présentaient des portes dérobées et/ou des vulnérabilités qui permettaient aux attaquants d’exécuter des commandes à distance via le protocole Firebase Cloud Messaging. L’envoi massif de commandes pour charger des sites Web sans le consentement de l’utilisateur a été détecté, entraînant des vues d’annonces et des profits frauduleux pour les pirates.

5. Nettoyeur rapide et maître du refroidissement

Avec plus de 500 téléchargements, cette application présentait également la vulnérabilité Firebase Cloud Messaging, mais ses problèmes de sécurité sont également allés beaucoup plus loin. Sans surprise, cette application pourrait configurer les appareils infectés sur lesquels elle est installée en tant que serveur proxy, permettant aux pirates d’y acheminer tout le trafic.

Six applications d’investissement destinées au marché russe

La liste des applications présentant des vulnérabilités est complétée par ces 6 applications d’investissement qui s’adressaient aux utilisateurs russes, et qui promettaient des rendements garantis très attractifs en annonçant des liens et des parrainages par les principaux établissements bancaires et de crédit russes.

En réalité, tous cachent des campagnes de phishing à travers lesquelles ils ont obtenu des données personnelles et des informations sensibles de l’utilisateur pour échanger avec eux.

Heureusement, ces 11 applications malveillantes ont déjà été signalées, Google les a donc supprimées du Play Store presque immédiatement. Au moment de la publication de ces lignes, en fait, aucune d’entre elles n’est déjà disponible pour l’installation dans le magasin de contenu Google.

Dans tous les cas, vérifiez votre mobile au cas où vous en auriez déjà installé, et supprimez-le sans pitié au plus vite au profit de votre sécurité et de votre vie privée… C’est important !