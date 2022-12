8 nouveaux jeux pour Android que nous vous recommandons d’essayer

Si vous en avez déjà marre de jouer aux mêmes jeux sur votre mobile, nous vous conseillons 8 nouveaux jeux arrivés récemment sur le Play Store.

Dans le Google Play Store, vous pouvez trouver un grand nombre de jeux Android gratuits de toutes sortes et, mieux encore, de nouveaux titres débarquent sur l’App Store de Google chaque semaine.

Eh bien, parmi tous ceux qui sont arrivés sur le Play Store ces dernières semaines, nous avons compilé les 8 meilleurs et nous vous les apportons afin que vous puissiez les connaître et leur donner une chance.

Roi de vaillance

Le premier nouveau jeu sur le Play Store que vous devriez essayer est King of Valor, un RPG gratuit dans lequel vous incarnez un chevalier qui doit mener sa nation à la victoire dans une bataille ardue.

Dans ce jeu, vous débutez en tant que chevalier, mais en forgeant des alliances et en créant votre propre armée, vous pouvez devenir un commandant de légion commandant des milliers de soldats ou même le roi de votre pays.

Google Play Store | Roi de vaillance

Tir à bulles amusant

Fun Bubble Shooting est un jeu amusant où vous devez tirer sur des bulles de la même couleur pour passer au niveau suivant.

C’est un jeu très facile à jouer et avec lequel vous ne vous ennuierez jamais, car il a un grand nombre de niveaux à surmonter.

Google Play Store | Tir à bulles amusant

Word Splash : jeu de mots croisés

Word Splash est un jeu de mots croisés divertissant se déroulant dans la mer et conçu pour tous les types d’utilisateurs, car il a différents niveaux de difficulté afin que vous puissiez l’ajuster à votre convenance et avancer dans le jeu aussi vite que vous le souhaitez.

Avec ce titre, vous pourrez exercer votre esprit à travers une série de puzzles de mots ingénieux qui vous accrocheront dès le premier instant.

Google Play Store | Word Splash : jeu de mots croisés

Monstres du labyrinthe

Un autre des nouveaux jeux sur Google Play que vous ne pouvez pas manquer est Maze Monsters, un titre extrêmement addictif dans lequel vous vous retrouverez pris au piège dans plusieurs labyrinthes complètement différents. Pour leur échapper et en sortir vivant, vous devrez courir et utiliser toutes vos capacités de raisonnement logique et vos bons réflexes, mais n’oubliez pas de récupérer toutes les ressources de chaque labyrinthe car elles vous aideront à devenir plus fort.

Si vous voulez essayer ce jeu gratuit, vous pouvez le télécharger à partir du lien direct vers le Play Store que nous vous laissons sous ces lignes.

Google Play Store | Monstres du labyrinthe

Légendes du jeu-questionnaire

Si vous aimez les jeux de questions-réponses de type Trivial, vous ne pouvez pas vous empêcher d’essayer Trivia Legends, un titre multijoueur qui mélange le meilleur de ce type de jeu et le meilleur des jeux de conquête de territoire au tour par tour, puisque, en plus de répondre à un série de questions vous devrez planifier la stratégie que vous allez suivre face à vos adversaires.

Au fur et à mesure que vous jouerez à plus de jeux, vous monterez de niveau et vous pourrez débloquer divers personnages, dont certains uniques, que vous pourrez collectionner et posséder.

Google Play Store | Légendes du jeu-questionnaire

Epic Rush – Tower Defense TD

Epic Rush – Tower Defense TD est un jeu de stratégie en temps réel de tower defense dans lequel vous devrez protéger vos tours et détruire une légion de monstres qui menacent votre territoire.

Pour y parvenir, vous pouvez empiler ou combiner vos tours pour les mettre à niveau et ainsi progresser plus rapidement dans le jeu.

Google Play Store | Epic Rush – Tower Defense TD

Fruits King – Match 3 Jeux

Fruits King est un jeu facile et divertissant dans le style du populaire Candy Crush dans lequel vous devez continuer à cueillir des fruits de la même espèce jusqu’à ce que tout le plateau soit vide.

Fruits King a un grand nombre de niveaux à battre pour que vous ne vous ennuyiez jamais en y jouant.

Google Play Store | Fruits King – Match 3 Jeux

Escape Game – Désert Mystère

Le dernier titre de cette liste est Escape Room – Mystery Desert, un jeu d’évasion amusant dans lequel vous devrez résoudre des énigmes, casser des codes et travailler en équipe pour vous échapper à temps.

Ce jeu comporte 50 niveaux, chacun étant plus compliqué que le précédent, vous devrez donc exercer votre esprit si vous voulez tous les terminer.

Google Play Store | Escape Game – Désert Mystère