Les abonnements à l’App Store peuvent désormais coûter jusqu’à 10 000 $ (ou aussi peu que 29 ¢)

Apple tient l’une de ses récentes promesses aux développeurs. À partir d’aujourd’hui, les développeurs de l’App Store ont désormais plus de 700 nouveaux niveaux de prix différents parmi lesquels choisir pour leurs applications. Cela porte le nombre total d’options de prix à 900, avec des options allant de 0,29 $ à 10 000 $.

Les développeurs ont désormais plus de flexibilité pour les prix de l'App Store

Apple a annoncé pour la première fois qu’il ajouterait de nouvelles options de prix sur l’App Store l’année dernière, dans le cadre de son règlement d’un recours collectif intenté par des développeurs américains. Il s’agit du même règlement qui permettait aux développeurs de communiquer avec les utilisateurs sur les solutions de paiement alternatives et incluait le Small Developer Assistance Fund.

Avec la mise à jour d’aujourd’hui, tous les développeurs ont la possibilité de choisir parmi 900 niveaux de prix différents, « ce qui représente près de 10 fois le nombre de niveaux de prix précédemment disponibles pour la plupart des applications ». Il y a 600 nouveaux niveaux de prix disponibles au choix, tandis que 100 niveaux de prix plus élevés supplémentaires sont « disponibles sur demande ».

Les nouvelles options de tarification augmentent progressivement dans toutes les gammes de prix. Par exemple, les prix augmentent de 0,10 $ jusqu’à 10 $, puis tous les 0,50 $ entre 10 $ et 50 $, et ainsi de suite. Les prix commencent à 0,29 $ et vont jusqu’à 10 000 $. Les 100 prix les plus élevés, cependant, ne sont disponibles que sur demande dans le cadre des efforts d’Apple pour réduire le potentiel d’escroqueries.

Les nouvelles options tarifaires sont disponibles à partir d’aujourd’hui pour les applications par abonnement. Ils seront disponibles pour toutes les autres applications et achats intégrés à partir du printemps 2023.

À partir d'aujourd'hui également, les développeurs d'applications d'abonnement peuvent « gérer plus facilement les devises et les taxes sur les vitrines ». Cela s'étendra également à toutes les autres applications au printemps 2023.

À partir d’aujourd’hui, les développeurs d’applications d’abonnement pourront également gérer plus facilement les devises et les taxes sur les vitrines en choisissant une vitrine locale qu’ils connaissent le mieux comme base pour générer automatiquement des prix dans les 174 autres vitrines et 44 devises. Les développeurs pourront toujours définir des prix par vitrine s’ils le souhaitent.

Enfin, à partir de 2023, Apple indique que les développeurs disposant d’applications payantes et d’achats intégrés pourront définir la tarification du territoire local, qui ne sera pas affectée par les ajustements de prix automatiques. Cela constitue une option pour les développeurs qui ne souhaitent pas que les prix de leurs applications changent lorsqu’Apple met à jour les prix des applications dans certaines régions en réponse aux fluctuations des taxes et des taux de change.

