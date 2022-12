Les casques gaming que je recommande : un son JBL et une autonomie brutale de 40 heures

J’ai essayé ces écouteurs JBL et je les recommande si vous en cherchez un pour jouer sans câbles. De plus, leur prix a tendance à baisser.

Les écouteurs sont des appareils essentiels pour les jeux, car ils vous permettent de profiter d’une expérience plus immersive lorsque vous jouez à vos jeux préférés. Si vous souhaitez obtenir des écouteurs de jeu, j’ai une recommandation pour vous. Ils sont sans fil, ont une bonne qualité sonore, une autonomie allant jusqu’à 40 heures et, en plus, j’ai eu l’occasion de les tester pendant quelques semaines pour confirmer leur qualité.

Ce sont les JBL Quantum 610, au design très gaming grâce à ses lumières colorées. Ils disposent également d’un microphone pliable et d’un programme vous permettant de personnaliser l’expérience à votre guise. Son prix de vente conseillé est de 179,99 euros, mais le plus courant est de les trouver moins cher dans des magasins comme Amazon et MediaMarkt. En bref, les JBL Quantum 610 sont des écouteurs sans fil de haute qualité à un prix très intéressant pour votre portefeuille.

JBL Quantique 610

JBL Quantum, casque de jeu de haute qualité

L’analyse du JBL Quantum 610 m’a permis de découvrir des casques bandeau très confortables, il est possible de les utiliser des heures et des heures sans avoir mal à la tête ni aux oreilles. Ils ont une bonne qualité de construction et vous pouvez mettre les têtes dans la même position pour faciliter leur transport.

Ces Quantum 610 montent des pilotes dynamiques de 50 millimètres qui offrent une très bonne expérience audio, à la fois pour jouer à des jeux et écouter de la musique. Le son est clair, avec des basses très puissantes et un bon niveau de volume maximum. Si vous souhaitez profiter d’un son plus immersif lorsque vous jouez, vous pouvez activer la technologie JBL QuantumSURROUND. Malheureusement, il ne peut être activé que via le programme JBL Engine installé sur notre ordinateur.

L’existence de cette application est très utile, car elle nous permet de choisir entre différents modes sonores, d’accéder à un égaliseur et même de personnaliser les lumières colorées du casque. Ces LED sont particulièrement intéressantes, car elles sont très belles et aident à obtenir l’esthétique de jeu caractéristique.

Les JBL Quantum 610 que je recommande n’ont pas de suppression active du bruit, mais ils ont un microphone pliable pour communiquer pendant que nous jouons. C’est un micro avec une qualité sonore correcte et qui peut être coupé avec le bouton situé sur l’écouteur gauche. En parlant de boutons, il y en a plusieurs sur les deux casques qui nous permettent d’allumer et d’éteindre le casque, de modifier le volume et de régler le volume du chat avec le volume du jeu.

Une autre raison pour laquelle ces casques de jeu brillent est qu’ils peuvent atteindre 40 heures d’autonomie sur une seule charge. Incontestablement, la durée de sa batterie est impressionnante et nous offre la possibilité de les utiliser plusieurs jours sans avoir à passer par le chargeur. Comme toujours, cela dépendra de la façon dont vous les utilisez, par exemple, si vous utilisez les lumières ou si vous écoutez toujours le son à un volume élevé.

Lorsqu’il s’agit de connecter la JBL Quantum 610 à d’autres appareils, vous avez deux options. Tout d’abord, connectez la clé USB à votre ordinateur ou à votre PlayStation pour profiter d’une connexion sans fil sans perte. D’autre part, connectez-les avec le câble audio 3,5 mm à votre mobile, tablette ou smart TV. D’après ma propre expérience, les deux connexions fonctionnent très bien.

JBL Quantique 610

Les JBL Quantum 610 sont des écouteurs tout-terrain, c’est-à-dire qu’ils sont axés sur la partie gaming, mais ils sont aussi très bien pour écouter de la musique ou regarder des séries. Ils sont confortables, ont une bonne qualité sonore et une autonomie brutale. Ils m’ont laissé un très bon sentiment, c’est pourquoi je les recommande si vous recherchez des écouteurs de jeu sans fil. Le plus normal, c’est que vous pouvez les acheter pour moins de 140 euros sur Amazon et MediaMarkt, ils sont à environ 40 euros de réduction.

