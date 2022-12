Ce sera l’appareil photo du Xiaomi 13 Ultra : ses caractéristiques sont filtrées

Des détails sur ce que sera le haut de gamme haut de gamme du constructeur chinois sont divulgués, ne faisant pour l’instant référence qu’à la section optique.

En août dernier, le Xiaomi 12S Ultra, le téléphone le plus extrême sorti jusque-là par la firme chinoise, est devenu officiel. C’était un haut de gamme à part entière, avec des objectifs signés par la prestigieuse marque Leica et avec un processeur Snapdragon 8+ Gen 1 qui le plaçait à la pointe des performances.

Ce terminal a été vendu exclusivement en Chine, il n’a jamais atteint le marché mondial. Et même avec la présentation du nouveau Xiaomi 13 gelée jusqu’à nouvel ordre, tout semble indiquer que l’on pourrait bientôt voir un Xiaomi 13 Ultra. Pour l’instant, des détails sur son appareil photo ont été divulgués.

Voici ce que nous savons de la caméra Xiaomi 13 Ultra

Le pourboire nous vient, comme presque toujours quand on parle de Chine, via Weibo et depuis Digital Chat Station. Ce filtre garantit que le Xiaomi 13 Ultra aura une configuration de quatre caméras sur son dos. Le capteur principal sera d’un pouce, une caractéristique qui se compare au Xiaomi 12S Ultra. Il est également question qu’il viendra avec une stabilisation de cardan.

De plus, Digital Chat Station garantit que les quatre capteurs disposeront de la technologie PDAF (phase detection autofocus) et dToF (direct time of flight), qui est utilisée dans les terminaux avec autofocus laser. Aucun autre détail sur ce terminal n’est connu pour l’instant.

On sait cependant que le Xiaomi 13 et le Xiaomi 13 Pro sont équipés de caméras Leica et de panneaux e6 AMOLED avec des cadres ultra-fins. Les deux téléphones seront entourés d’un cadre métallique et vraisemblablement le Xiaomi 13 Ultra partagera certaines de ces fonctionnalités.

À ces informations, il convient d’ajouter le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, qui sera accompagné d’une RAM de type LPDDR5x et d’une mémoire UFS 4.0 pour le stockage interne.

Il est raisonnable de s’attendre à ce que ce terminal arrive quelque temps après la présentation officielle de la série Xiaomi 13 mais, comme nous l’avons déjà dit, pour l’instant il n’y a pas de date pour que cela se produise.