Le Samsung Galaxy Z Flip5 sera comme nous l’attendons tous

La continuité de Samsung et de son Galaxy Z Flip sera rompue en 2023 avec la cinquième génération, qui disposera enfin d’un écran externe plus grand et plus utilisable.

Il n’y a pas eu d’améliorations tangibles dans le Galaxy Z Flip4 au-delà de la mise à jour matérielle pertinente des petits ajustements esthétiques que Samsung a apportés à son smartphone le plus en vogue, qui recevra apparemment une rénovation beaucoup plus importante en 2023.

Sans surprise, une personne aussi illustre que Ross Young compte sur son compte Twitter qu’enfin le Samsung Z Flip sera comme nous le voulons tous, avec une cinquième génération qui pariera sur la fonctionnalité et nous permettra de tirer beaucoup plus du panneau secondaire installé à l’extérieur.

Ainsi, comme nous l’ont également dit les amis de GSMArena, l’année prochaine, le Galaxy Z Flip5 de Samsung montera enfin un écran externe beaucoup plus grand et utilisable, qui sera ainsi plus en phase à la fois avec sa concurrence directe et les besoins et demandes de ses utilisateurs.

En fait, c’est que le Moto RAZR 2022 et le futur OPPO Find N Flip misaient déjà sur ce nouveau format, laissant Samsung et le Huawei P50 Pocket avec leurs mini-écrans pour les notifications et les widgets presque comme des options du passé.

Comme je l’ai dit à mes Super Followers hier, il y a quelques changements importants à venir sur le Z Flip 5… pic.twitter.com/rEcD2DvaWw —Ross Young (@DSCCRoss) 1 décembre 2022

Samsung Galaxy Z Flip4, analyse : la formule du succès désormais plus affinée

En tout cas, le populaire leaker ne nous parle pas que de mots et d’intentions, qui a osé quantifier cette amélioration avec un écran externe qui sera de 3,3 ou 3,4 pouces dans le Z Flip5, passant de 1,9 pouces à la chamshell pliante actuelle de Samsung. des modèles.

L’idée est que le mobile peut être utilisé pour beaucoup plus de choses sans avoir à l’ouvrir, ce qui pour moi est la clé de tous les appareils pliables : ils doivent pouvoir être utilisés au moins comme des mobiles normaux pour des tâches de base telles que répondre aux appels ou des messages, sans avoir besoin de les ouvrir.

Et en plus de ce changement de paradigme avec la dalle externe, les sources prévoient que Samsung en profitera pour modifier la structure interne de l’appareil en adoptant une charnière beaucoup plus fine, moins visible et invasive sur un téléphone qui mise tout sur le design.

Samsung profitera du changement de la dalle extérieure du Galaxy Z Flip pour introduire également d’importantes améliorations au niveau de la structure et de la charnière, qui seront moins invasives et devraient réduire le pli central.

On ne sait pas si cette nouvelle charnière s’efforcera également de réduire le pli de la dalle AMOLED flexible, mais Ross Young se risque à dire que ce sera le cas grâce à une solution sur l’écran interne qui va l’étirer, rendant ce pli en la partie centrale « presque invisible ». .

Dans tous les cas, nous allons faire attention aux attentes pour l’instant car nous sommes en 2022 et il reste de nombreux mois pour rencontrer la cinquième itération du Galaxy Z, même s’il est bon de savoir que Samsung travaille pour améliorer là où les utilisateurs le plus veux qu’il s’améliore.

Une bonne nouvelle qu’il faudra confirmer dans la durée !