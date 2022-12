Samsung Galaxy A14 : fuite des principales caractéristiques du futur best-seller de Samsung

Après avoir passé la certification FCC, le Galaxy A14 5G confirme certaines de ses principales spécifications, parmi lesquelles il faut souligner une grosse batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 15 W.

Si tous les regards sont rivés sur la présentation de ses nouveaux fleurons, les Samsung Galaxy S23, le géant coréen finalise également les détails du lancement de sa nouvelle génération de terminaux de la série Galaxy A, les Samsung Galaxy A14, Galaxy A54 et Galaxy A74.

Et bien voilà, grâce à une fuite partagée par le média spécialisé SamMobile, on peut dévoiler les principales caractéristiques du modèle qui devrait devenir un best-seller en 2023, le Samsung Galaxy A14 5G.

Le Samsung Galaxy A14 5G dévoilé

Récemment, la version du Samsung Galaxy A14 5G destinée au marché américain est passée par la certification FCC, révélant ainsi certaines des principales spécifications du nouveau mobile 5G bon marché de la firme coréenne.

Ainsi, selon cette fuite, le Galaxy A14 5G aura une bonne autonomie grâce à une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 15W et une bonne connectivité en disposant de la 5G sous-6 GHz, du Wi-Fi 5, du Bluetooth 5.2 et d’une charge USB-C connecteur.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités et d’après ce que nous savons jusqu’à présent, le nouveau mobile bon marché de Samsung sera équipé d’un écran Infinity-U de 6,8 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz et d’une caméra composée d’un double module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un capteur secondaire dont les données n’ont pas encore été révélées et d’une caméra selfie de 13 mégapixels.

Quant à son processeur, Samsung devrait lancer le Galaxy A14 5G en deux variantes, l’une avec l’Exynos 1330 et l’autre avec le MediaTek Dimensity 700. Dans les deux cas, le chipset choisi sera accompagné de 4 Go de RAM et de deux 64 Go de RAM. et des options de stockage de 128 Go, extensibles via des cartes microSD.