Google s’efforce de rendre les mises à jour Android OTA beaucoup plus rapides

Les améliorations de la vitesse des mises à jour Android sont toujours les bienvenues.

Depuis des temps immémoriaux, Google se bat d’abord contre la fragmentation et maintenant avec la mise en place de mises à jour Android par différents fabricants, qui, après plusieurs projets menés depuis Mountain View, leur ont facilité au maximum la mise à jour de leurs appareils.

Le dernier de ces projets était peut-être le plus ambitieux, et c’est que les mises à jour A/B (ou mises à jour transparentes) signifiaient certainement une révolution dans le processus, étant installées dans une partition secondaire de manière totalement transparente pour l’utilisateur pour être activées automatiquement une fois le système redémarré, il suffit de changer la partition active.

Cependant, tous les fabricants ne les ont pas adoptés et le géant Samsung fait partie de ceux qui restent réticents, bien que Google ait longtemps affirmé que tôt ou tard ils seront obligatoires pour obtenir la certification Google Play, donc depuis la Californie, ils continuent à montrez-nous les avantages de ce système qui est maintenant encore très rapide après les derniers correctifs.

Les informations proviennent d’Android Police et de Mishaal Rahman, qui ont signalé ces améliorations importantes centrées sur la compression des données qui sont déjà testées sur les derniers smartphones Pixel de Google.

Apparemment, ce sont de nouvelles fonctionnalités qui peuvent être utilisées sur tous les appareils prenant en charge les partitions A/B virtuelles pour mettre à jour Android, et bien que nous n’ayons pas beaucoup de données techniques à ce sujet, il semble que ces correctifs soient capables de réduire considérablement le temps il faut pour mettre à jour Android une mise à jour Android, à la fois les packs de sécurité mensuels et une mise à jour majeure du système.

Les entrées peuvent déjà être vues dans le projet Android Open Source, et selon les sources, les temps de mise à jour sur un Pixel 6 Pro pour un package OTA de 2,2 Go sont réduits de pas moins de 10 minutes, allant terminer l’installation en seulement seulement 13 minutes exactement.

Google travaille à rendre les mises à jour OTA plus rapides. Un nouvel ensemble de correctifs a été soumis à AOSP qui accélère les OTA sur les appareils qui utilisent le mécanisme de mise à jour A/B virtuel avec compression. Combinées, ces améliorations apportent un temps d’installation OTA complet de ~23 minutes à ~13 minutes ! pic.twitter.com/2hDliWzUZZ – Mishaal Rahman (@MishaalRahman) 30 novembre 2022

Idem pour une mise à jour incrémentale, puisqu’un package OTA de 376 Mo est passé d’une installation en 22 minutes sans ces correctifs d’amélioration à une réalisation en 16 minutes toujours de manière totalement transparente pour les utilisateurs dans les partitions virtuelles A/B.

Le secret serait dans la compression des données qui serait appliquée au package de mise à jour Android, mais nous ne pouvons pas vous en dire beaucoup plus car nous n’avons pas de détails sur cette nouvelle amélioration sur laquelle travaille Google et qu’ils nous présenteront sûrement en mai 2023 lors des I/O et déjà face à Android 14 Upside Down Cake.

De toute évidence, tout ce qui améliore la vitesse du système est le bienvenu, en particulier autour de ces mises à jour fastidieuses que beaucoup évitent précisément à cause du temps, mettant leurs appareils en danger en n’appliquant pas les derniers correctifs.