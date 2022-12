Attention à cette nouvelle bête pour les joueurs : fuite des spécifications de Nubia RedMagic 8

Avec cette fuite, il devient clair que le prochain téléphone de jeu de Nubia sera une vraie bête brune.

Il n’est pas rare aujourd’hui de voir des smartphones destinés au public gamer. Android est l’une des plates-formes préférées des joueurs et des développeurs, ce qui a conduit à l’apparition d’appareils dotés de spécifications aussi puissantes que l’ASUS ROG Phone 6D ou le BlackShark 5 Pro.

L’un des principaux fabricants de ce secteur est Nubia, propriété de ZTE. L’année dernière, il nous a présenté le bestial Nubia RedMagic 7, dont nous verrons peut-être bientôt une suite. Et c’est que selon ce qui est recueilli dans Gizmochina, les caractéristiques du Nubia RedMagic 8 ont été filtrées.

Ce que l’on sait du Nubia RedMagic 8

Nubia travaillerait déjà sur son nouveau téléphone pour les joueurs. La firme s’attend à ce qu’il soit le premier smartphone de jeu avec un processeur Snapdragon 8 Gen 2.

Le mois dernier, un prétendu Nubia RedMagic 8 Pro, portant le numéro de modèle NX729J, a été vu chez le certificateur 3C. Apparemment, cet appareil a maintenant été affiché sur la base de données TENAA, mais il semble avoir été supprimé. Cependant, leurs coordonnées ont été partagées sur Weibo.

À première vue, le Nubia RedMagic 8 aura un écran OLED de 6,8 pouces avec une résolution de 2480 x 1116 pixels. Aussi, on s’attend à ce que les cadres soient vraiment petits et que l’écran occupe presque toute la surface de la façade.

Le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 susmentionné sera une réalité selon la fuite. Le téléphone devrait arriver en plusieurs variantes car il offrira jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage interne. La mémoire RAM devrait être de type LPDDR5 et la mémoire interne UFS 4.0. L’idée est d’offrir des performances très rapides.

Il y aura également deux variantes de batterie. Il y aura un modèle équipé d’un bloc d’alimentation de 5 000 mAh et un autre d’un bloc de 6 000 mAh. Selon ce qui est apparu dans le certificateur 3C, le RedMagic 8 aura un système de charge rapide de 165 W et sera éventuellement livré avec Android 13 préinstallé.

Concernant les caméras, le capteur avant sera situé sous l’écran et sera de 16 MP. En ce qui concerne les capteurs arrière, le RedMagic 8 aura une triple caméra à l’arrière. Les capteurs seront de 50, 8 et 2 MP.

Les dimensions du téléphone seront de 163,98 x 76,35 x 8,9 mm, avec un poids de 228 grammes. Sachant qu’elle est déjà passée par les principaux certificateurs de votre pays, la nouvelle bête de Nubie devrait être officielle à la fin du mois ou au début de 2023.