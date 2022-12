Créez vos propres fonds d’écran minimalistes sans avoir aucune idée du design grâce à cette application gratuite

Gradient Wallpaper Maker est une application utile avec laquelle vous pouvez créer vos propres fonds d’écran mobiles.

Si vous êtes déjà fatigué des fonds d’écran mobiles typiques que tout le monde utilise, c’est probablement parce que vous n’avez pas encore consulté notre collection hebdomadaire de fonds d’écran mobiles. Mais si vous voulez aller encore plus loin et commencer à créer vos propres fonds, nous vous apportons aujourd’hui la solution définitive.

Gradient Wallpaper Maker est une application quelque peu inconnue, mais très utile et parfaite pour tous les utilisateurs qui veulent libérer leur créativité et cherchent des moyens de créer leurs propres fonds d’écran à utiliser comme fonds d’écran sur leurs smartphones ou tablettes. Nous allons vous expliquer comment cela fonctionne et comment vous pouvez l’utiliser sur votre Android.

Fonds d’écran minimalistes sans fin grâce à Gradient Wallpaper Maker

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une application entièrement nouvelle, Gradient Wallpaper Maker n’est disponible que depuis quelques mois dans le catalogue Play Store. Depuis lors, il a amassé plus de 100 000 téléchargements, et ce n’est pas fini.

L’application fonctionne très simplement : dès que vous l’ouvrez pour la première fois, vous verrez une galerie avec des fonds d’écran qui ont déjà été générés, que vous pouvez télécharger ou appliquer comme fond d’écran de votre bureau.

Cependant, ce qui est vraiment intéressant dans cette application se trouve dans la section « Créer ». Lors de l’accès, nous verrons un éditeur où nous pouvons ajouter différentes couches pour créer un dégradé de couleurs que nous pouvons définir comme fond d’écran. Il est possible de choisir n’importe quelle couleur imaginable, même en pouvant le faire via le code hexadécimal correspondant à ladite couleur.

Cette application gratuite vous permet de créer votre fond d’écran parfait en utilisant la puissance de l’intelligence artificielle

Il est également possible de générer un dégradé de couleurs aléatoire ou de modifier la direction du dégradé. Grâce à la possibilité de choisir n’importe quelle couleur imaginable, les combinaisons sont pratiquement infinies.

Les résultats sont parfaits si vous recherchez une esthétique minimale et légèrement surchargée pour l’écran d’accueil. De plus, comme aucun élément n’attire l’attention, la visibilité et la lisibilité des icônes et des widgets placés sur l’écran d’accueil sont améliorées.

L’application peut être téléchargée gratuitement via Google Play sur n’importe quel mobile ou tablette Android avec une version système égale ou supérieure à Android 6. Elle contient quelques publicités, mais elles peuvent être supprimées via un paiement in-app de 4,09 euros.

