Alors que 2022 touche à sa fin, il n’est pas surprenant que l’année ait été chargée pour Apple avec de nombreuses versions de matériel de qualité. La société a lancé sa nouvelle encoche interactive Dynamic Island, de nouveaux Mac tueurs, un iPad Pro M2 et La nouvelle montre connectée préférée de John Mayer – Apple Watch Ultra.

En l’honneur de tout ce nouveau matériel et plus encore, nous avons créé le Meilleure version du produit Apple du support 2022 c’est maintenant en direct Netcost-security.frest Twitter.

Comment fonctionne le support

Pour participer au support communautaire sur Twitter, utilisez les sondages filetés pour voter pour les produits qui, selon vous, méritent le plus le titre de « Produit de l’année ». Les produits avec le plus de votes passent après 24 heures. Après quatre tours, un produit restera et réclamera le titre honorifique. Nous prendrons également en compte ces résultats communautaires pour Netcost-security.frLa sélection annuelle des meilleurs produits de fin d’année. Voir notre tweet épinglé ou appuyez/cliquez ci-dessous pour commencer.

Récapitulatif rapide du matériel 2022

Les premiers produits annoncés en 2022 ont eu lieu lors de l’événement Peek Performance d’Apple, où la société a dévoilé les nouveaux Mac Studio et Studio Display, la puce M1 Ultra aux performances et à l’efficacité ridicules, un iPhone SE décevant et un nouvel iPad Air de 5e génération.

Avance rapide jusqu’au 6 juin, la WWDC22 était en cours, où Apple a régulièrement présenté ses mises à jour habituelles du système d’exploitation mais, cette année, nous a également donné le premier dévoilement de matériel que nous avons eu lors de la conférence des développeurs depuis plusieurs années, avec le M2 MacBook Air et le M2 MacBook Pro 13 pouces.

Puis vint l’événement Far Out de la société le 7 septembre. Ici, nous avons vu Apple dévoiler sa nouvelle gamme d’iPhone avec le premier Dynamic Island impressionnant, une Apple Watch Series 8 mise à jour, Apple Watch SE, AirPods Pro 2 et les débuts de l’Apple Watch Ultra.

De temps en temps, Apple nous bénit avec un deuxième événement produit d’automne. Cette année, nous avons eu les produits mais pas d’événement. Au lieu de cela, il a abandonné de nouveaux modèles d’iPad Pro, l’iPad de 10e génération et l’Apple TV 4K de troisième génération via un communiqué de presse.

Voici une liste de toutes les versions matérielles majeures de cette année :

