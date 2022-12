Google vient de tuer l’un de ses outils les plus prometteurs

Duplex, la suite d’outils alimentés par l’IA de Google, va bientôt cesser de fonctionner.

Lors de la Google I/O en 2019, la société de Mountain View annonçait entre autres une évolution de Duplex, son ensemble d’outils basés sur l’intelligence artificielle, conçus pour faciliter grandement la vie des utilisateurs. Parmi les nouveautés annoncées, la possibilité d’acheter des billets de cinéma, de commander de la nourriture, de vérifier si nos mots de passe étaient sécurisés ou encore de réserver une voiture de location de manière proactive et semi-automatique a été incluse.

Mais, comme d’habitude avec Google, l’entreprise a décidé d’abandonner le projet et de concentrer ses efforts sur d’autres projets. Cela a été confirmé par la société elle-même avec un avis sur le site Web d’aide de Duplex.

Duplex sur le Web cesse de fonctionner ce mois-ci

Pour fonctionner, Duplex sur le Web nécessitait une formation préalable, qui ne pouvait être effectuée que si l’administrateur du site Web autorisait l’accès anonyme au site et fournissait au système un nom d’utilisateur et un mot de passe via l’outil Search Console. .

Grâce à cette formation et à la technologie Google, Duplex a proposé des fonctionnalités telles que l’achat assisté de billets et de produits, la commande de nourriture, l’achat de billets d’avion, le changement automatique de mot de passe ou la recherche automatique de remises. Tout, avec une simple commande vocale via l’assistant Google.

Malheureusement, Duplex ne semble pas avoir atteint le niveau d’accueil attendu par Google auprès des administrateurs de sites web, et pour cette raison, il a été décidé d’abandonner le projet Duplex for web en décembre.

La technologie ne va pas disparaître pour l’instant

Comme l’a confirmé la société dans une déclaration partagée avec TechCrunch, Duplex ne s’en va pas. Au lieu de cela, la société prévoit de continuer à travailler sur le développement de nouvelles avancées en matière d’IA, en se concentrant sur la technologie vocale Duplex qui donne vie à des fonctionnalités telles que le filtrage automatique des appels pour les appareils Google Pixel.

Bien que l’outil ait du potentiel, la réalité est que son intégration dans les sites Web a nécessité des efforts supplémentaires de la part des administrateurs de sites Web, et il est possible que ce soit la principale raison pour laquelle sa mise en œuvre s’est arrêtée net.

Heureusement, Google n’envisage pas, pour l’instant, d’arrêter le développement de Duplex et de tous ses outils associés, qui petit à petit ajoutent de nouvelles fonctionnalités à Android et au reste des services de l’entreprise.