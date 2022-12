Les revenus d’Apple au premier trimestre 2023 seront durement touchés, la production d’iPhone étant à un mois de la normale

Les revenus d’Apple au premier trimestre 2023 semblent certainement être durement touchés suite à l’interruption de la production de l’iPhone 14, une source de Foxconn déclarant aujourd’hui que la production ne devrait pas revenir à des niveaux normaux avant fin décembre ou début janvier.

La société affirme que l’épidémie de COVID-19 dans sa plus grande usine a maintenant été « maîtrisée », mais n’a donné aucun calendrier officiel pour rétablir la pleine production…

Arrière plan

Zhengzhou, familièrement connue sous le nom d’iPhone City grâce au fait qu’elle abrite la plus grande usine d’assemblage d’iPhone au monde, a été placée en quarantaine il y a deux semaines – la majeure partie de la ville ayant rouvert à la fin de la semaine dernière.

Dans une tentative de réduire l’impact économique des fermetures, les grandes usines sont autorisées à rester ouvertes en passant à la production en boucle fermée, où les travailleurs restent sur le campus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu’à un mois à la fois, dormant dans des dortoirs partagés. C’est évidemment dur pour les travailleurs, qui sont séparés de leur famille et ont des possibilités de loisirs très limitées.

Dans le cas de l’usine de Foxconn, les choses ont bien empiré lorsqu’il y a eu une épidémie de COVID-19 sur le campus lui-même. Les travailleurs se sont plaints d’un manque de nourriture et de médicaments. Un nombre important a choisi de sortir de l’usine et de retourner dans leur ville natale. Les offres de bonus ultérieures ont eu un effet limité et le non-paiement de celles-ci a conduit à de violentes protestations. Les tentatives d’apaiser les travailleurs avec une indemnisation ont vu plus de 20 000 travailleurs partir.

Même après la fin du verrouillage de Zhengzhou, Foxconn a poursuivi la production en boucle fermée, probablement dans le but de contenir l’infection au COVID-19 sur le campus jusqu’à ce que tout le monde soit testé négatif.

La production d’iPhone sera faible pendant encore un mois

Reuters rapporte que Foxconn a déclaré que l’épidémie de COVID-19 est désormais sous contrôle et qu’elle s’efforce d’augmenter la production de l’iPhone.

« À l’heure actuelle, la situation épidémique globale a été maîtrisée, novembre étant la période la plus touchée », a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu’elle avait commencé à recruter de nouveaux employés et qu’elle « rétablissait progressivement la capacité de production à la normale ».

Alors que la société reste vague sur les délais, une source de Foxconn affirme qu’il faudra au moins un mois pour se remettre sur les rails.

Foxconn s’attend à ce que son usine de Zhengzhou en Chine, touchée par le COVID, reprenne sa pleine production vers fin décembre-début janvier, a déclaré lundi une source de Foxconn, après que les troubles des travailleurs le mois dernier ont perturbé la plus grande usine d’iPhone au monde.

Les revenus d’Apple au premier trimestre 2023 semblent certainement être durement touchés

Foxconn a été tout aussi vague sur l’ampleur du déficit de production, et Apple a également refusé de commenter les chiffres. Cela nous a laissé des estimations d’analystes sur l’étendue de la production perdue, qui a varié d’environ 6 millions d’unités à plus de 20 millions d’unités.

Cependant, trois choses sont connues :

Il semble donc à peu près certain que les revenus d’Apple pour le trimestre des fêtes – le premier trimestre fiscal de l’entreprise – seront durement touchés.

L’impact à plus long terme n’est pas clair

L’impact sur le premier trimestre de 2023 est moins certain. La vision la plus pessimiste est que quatre facteurs pourraient voir les ventes perdues du trimestre de vacances disparaître complètement. Personnellement, je suis extrêmement sceptique sur cette idée. Quelques les ventes seront bien sûr définitivement perdues, mais je doute qu’elles représentent la majorité d’entre elles.

Même si j’ai raison, cependant, il y aura beaucoup de retard à rattraper. Foxconn devra non seulement revenir à ses volumes de production initialement prévus, mais les dépasser de manière significative pour compenser le manque à gagner. Le temps qu’il faudra pour le faire est encore totalement inconnu.

On ne sait pas non plus combien de temps la Chine maintiendra sa politique COVID Zero – qui voit des villes entières placées dans un verrouillage strict après seulement une poignée de tests positifs – face à des troubles croissants. Des manifestations ont eu lieu dans tout le pays, avec des signes d’un mouvement pro-démocratie croissant.

