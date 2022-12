Adieu secrets: le OnePlus 11 peut être vu dans sa première image officielle

Nous savons déjà à quoi ressemblera le OnePlus 11 : son design a été divulgué dans une nouvelle image officielle.

Nous avions déjà vu un premier aperçu du nouveau OnePlus 11 à travers des rendus basés sur son design supposé final. Plus tard, nous avons recueilli certaines de ses spécifications techniques grâce à une fuite. Et maintenant, alors que le lancement du nouveau produit phare chinois devrait être imminent, sa première image officielle a été officiellement publiée pour confirmer à quoi ressemblera son design.

L’image provient du portail Gadgetgang, par le « filtre » bien connu OnLeaks. Vous pouvez y voir le nouveau OnePlus 11 dans ses deux couleurs : vert et noir, et les différences les plus importantes qui existeront entre ce nouveau modèle et le précédent OnePlus 10 Pro.

Deux finitions au choix dans le nouveau OnePlus 11

Grâce à l’image, nous avons pu savoir que le OnePlus 11 aura un design pratiquement identique à celui que nous avons déjà vu dans les rendus divulgués il y a quelques semaines. Par conséquent, ce sera un appareil très similaire au OnePlus 10 Pro lancé l’année dernière, avec le module de caméra arrière comme protagoniste principal.

Ledit module deviendra circulaire, et sera fixé au châssis métallique du téléphone, où se trouve le Switch Alert Slider, déjà mythique dans les modèles phares de l’entreprise (à l’exception du OnePlus 10T).

On voit aussi que le terminal sera disponible en deux coloris : noir et vert. Comme l’année dernière, le modèle noir aura une finition mate rugueuse sur la vitre arrière. Au lieu de cela, le modèle vert aura une finition brillante.

Même si la rumeur courait que le OnePlus 11 pourrait avoir un corps en céramique, tout semble indiquer que, finalement, la marque misera une nouvelle fois sur l’aluminium et le verre pour façonner son nouveau smartphone phare.

Indépendamment de sa conception, on connaît déjà certaines fonctionnalités du OnePlus 11, notamment le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ou l’inclusion d’un écran AMOLED de type LTPO de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz. Il équipera également une batterie de 5000 mAh et un système de caméra composé de trois capteurs arrière, 50, 48 et 32 ​​mégapixels.

Si la marque décide de suivre la même stratégie que l’an dernier, il est fort probable que le OnePlus 11 soit présenté tout au long de ce mois de décembre en Chine, et que son arrivée dans le reste des régions du monde intervienne au début de le prochain 2023.