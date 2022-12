Cette application m’a sauvé la vie : si vous voyagez souvent à l’étranger, il faut l’installer sur votre mobile

Cette application peut vous sauver la vie si votre estomac vous trahit souvent lorsque vous êtes loin de chez vous si des toilettes se trouvent à proximité.

Cela vous est sûrement déjà arrivé lorsque vous êtes loin de chez vous, que vous ressentez une grande envie d’uriner et que vous ne trouvez pas de service public à proximité dans lequel vous pouvez entrer. Dans mon cas, cette situation est gênante, surtout lorsque je voyage à l’étranger, dans des villes que je ne connais absolument pas. C’est pourquoi je veux vous recommander une application gratuite appelée Où est la toilette publique qui, comme son nom l’indique, vous montre l’emplacement des toilettes à proximité de votre emplacement.

Cette application peut être une véritable bouée de sauvetage lorsque vos besoins physiologiques sont à leur limite. Il vous suffit d’ouvrir l’application, de rechercher le point où vous vous trouvez et de voir quels services sont à proximité. La chose intéressante à propos de Where is Public Toilet est qu’il s’agit d’une application collaborative dans laquelle vous pouvez également ajouter des informations pour aider les autres utilisateurs. Sans aucun doute, c’est l’une de mes plus belles découvertes de l’année.

Où sont les toilettes publiques, une application indispensable lorsque vous voyagez

Comme je l’ai mentionné, Where is Public Toilet est une application chargée de collecter l’emplacement des services publics dans le monde entier. Si vous souhaitez l’utiliser, il vous suffit de le télécharger via le lien suivant du Play Store. Il est entièrement gratuit et sans publicité.

Play Store | Où sont les toilettes publiques

Dans mon cas, j’ai essayé cette application dans des villes comme Madrid et Paris, où j’ai pu trouver plusieurs toilettes marquées sur la carte. J’imagine que le nombre d’options et la précision avec laquelle elles sont enregistrées varieront selon la ville dans laquelle il s’agit. Il faut garder à l’esprit que ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui ajoutent les informations, il est donc possible de trouver une faille.

Lors de la visualisation des services publics à proximité, nous pouvons choisir s’ils sont affichés sur la carte ou sous forme de liste. L’utilisation de l’application est plus facile si nous lui accordons l’accès à notre position, car elle est chargée de nous informer directement sur les WC que nous avons à proximité. Bien sûr, avant d’autoriser l’emplacement, vous devez tenir compte de ce que cela indique pour votre vie privée.

Un autre aspect utile de Where is Toilet Public est qu’il nous donne la possibilité de télécharger les cartes pour les visualiser lorsque nous n’avons pas de connexion Internet. Nous pouvons choisir si nous voulons télécharger la carte du monde entier ou de parties spécifiques de celui-ci, comme l’Europe ou l’Australie. Les bases de données sont petites, donc les cartes téléchargées ne prennent pas beaucoup de place sur votre mobile.

Pour voir plus d’informations sur un point spécifique, il suffit de le toucher. Nous pouvons voir à quelle distance il se trouve de notre emplacement, s’il est réservé aux garçons et aux filles, s’il est accessible ou s’il est situé à un certain niveau au-dessus ou au-dessous de la rue. Si vous savez que certaines informations sont erronées, n’hésitez pas à les modifier pour aider les autres utilisateurs, ainsi qu’à ajouter des services publics dont vous connaissez la localisation.

Où sont les toilettes publiques est une application simple, mais elle est extrêmement utile lorsque je voyage. Oui, je sais que c’est bogué et que tous les utilitaires ne sont pas situés là où l’application pointe, mais cela m’aide quand j’en ai besoin. Je sais qu’il existe une autre application similaire appelée Flush que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Play Store. Je ne l’ai pas essayé, mais peut-être que vous voulez essayer.