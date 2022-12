Le festival de musique parfait : créez votre propre affiche avec les artistes que vous écoutez le plus

Ce site Web gratuit sélectionne vos artistes préférés pour créer le festival de musique parfait pour vous.

Si vous aimez la musique live, vous avez sûrement toujours rêvé de réunir vos artistes préférés dans un même festival. Pour le moment, il n’est pas possible de réaliser ce festival parfait, mais vous pouvez créer votre propre affiche avec les groupes et chanteurs que vous écoutez le plus grâce à Instafest. Ce site gratuit se charge de compiler vos artistes préférés pour les rassembler à l’affiche d’un festival auquel vous iriez sans hésiter.

Instafest nous offre deux options lors du choix des artistes qui peupleront l’affiche. D’une part, vous pouvez vous connecter avec votre compte Spotify et d’autre part, accéder à vos enregistrements Last.fm. Cette dernière alternative est intéressante si, comme dans mon cas, vous n’utilisez pas Spotify. Étape par étape, voyons comment vous pouvez créer l’affiche de festival parfaite en fonction de vos goûts musicaux.

Instafest ou comment créer le festival de musique parfait

Fondamentalement, ce que fait Instafest, c’est analyser votre historique de lecture pour sélectionner les artistes que vous écoutez le plus et, sur cette base, créer l’affiche du festival de vos rêves. Nous pouvons choisir si nous voulons que les artistes préférés de toute l’histoire, de l’année dernière ou seulement des 6 derniers mois apparaissent. De plus, nous pouvons également choisir entre trois designs différents et si nous voulons que notre nom donne son titre au festival.

Il est vrai qu’Instafest ne va pas faire du festival parfait pour vous une réalité, mais c’est une façon amusante de voir quels sont les artistes que vous écoutez le plus et aussi de le partager avec vos amis via les réseaux sociaux. Voici comment vous pouvez créer votre propre affiche :

Entrez avec votre mobile ou votre ordinateur sur le site Instafest. Sélectionnez si vous souhaitez entrer avec Spotify ou Last.fm. Entrez vos données d’accès. Découvrez l’affiche de votre festival et personnalisez-la avec les options en bas. Appuyez sur « Enregistrer et partager » pour télécharger l’image de l’affiche ou la partager directement sur les réseaux sociaux.

C’est tout, vous n’avez rien d’autre à faire pour savoir à quoi ressemblerait la programmation idéale du festival de musique pour vous. Comme vous pouvez le voir, ce serait un événement de trois jours avec des dizaines d’artistes différents et une tête d’affiche pour chaque jour.

Espérons que vous ne partagez pas votre compte Spotify avec d’autres personnes, dans ce cas, le festival créé par Instafest sera quelque peu déformé. Peut-être que des artistes qui ne vous intéressent pas apparaissent, mais même cela serait utile dans le festival de vos rêves pour aller aux toilettes ou remplir le verre, vous ne pensez pas ?