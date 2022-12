6 lanceurs peu connus pour Android qui vont changer votre expérience utilisateur

Ce sont les 6 lanceurs les moins populaires sur le Play Store que nous vous recommandons d’essayer.

Personne ne doute que Nova Launcher soit l’un des meilleurs lanceurs pour Android, notamment en raison de son grand nombre de fonctionnalités et de ses mises à jour constantes, mais ces dernières années, des alternatives vraiment valables à l’application sont apparues dans le Google Play Store. de Tesla Bobine.

Beaucoup de ces lanceurs alternatifs sont très populaires sur le Play Store comme Lawnchair ou Action Launcher, mais il en existe d’autres moins connus qui changeront votre expérience utilisateur.

Pour cette raison, nous allons parler aujourd’hui des 6 lanceurs moins connus pour Android que vous devriez essayer.

Olanceur. Lanceur AF minimal

Si vous aimez les lanceurs minimalistes, vous devez essayer Olauncher, un lanceur qui, bien qu’il ne soit pas l’un des plus connus, est très apprécié des utilisateurs, comme en témoigne le fait qu’il a une note moyenne de 4,7 sur 5 sur Google Play .

Contrairement à Nova Launcher et d’autres alternatives similaires, Olauncher ne vous montre sur l’écran d’accueil que les six applications que vous choisissez au format texte, sans icônes ni dossiers et ne dispose pas d’écrans ou de widgets supplémentaires sauf un avec la date et l’heure situées en haut de l’écran d’accueil.

À partir de l’écran unique d’Olauncher, vous pouvez accéder à la fois au tiroir de votre application et au panneau de notification en glissant de haut en bas, comme n’importe quel autre lanceur. De plus, ce lanceur gratuit vous donne également la possibilité d’éteindre l’écran du smartphone en deux clics depuis ses paramètres.

Telechargement gratuit olauncher. Lanceur AF minimal

Creative Launcher – Rapide, Intelligent

Creative Launcher est un lanceur d’applications complet qui vous permet de personnaliser votre mobile Android avec plus de 1 000 thèmes et fonds d’écran originaux, avec n’importe quel pack d’icônes du Play Store et avec toutes sortes de widgets.

Mais sans aucun doute, l’une des fonctions vedettes de ce lanceur est son tiroir d’applications, car il a un clavier alphabétique en bas qui vous permet de trouver n’importe quelle application d’une manière beaucoup plus rapide et facile.

De plus, Creative Launcher vous permet de configurer une série de gestes très utiles et dispose d’un mode sombre et d’un mode d’économie de batterie pour les moments où vous êtes juste un peu autonome.

Téléchargement gratuit Creative Launcher – Rapide, Intelligent

Lancement de la productivité minimaliste

Le deuxième lanceur minimaliste de cette liste est Minimalist Productivity Launch, un lanceur d’applications pratique et élégant qui vous permettra d’améliorer votre productivité.

Ainsi, ce launcher opte pour un écran d’accueil très simple avec le pourcentage de batterie en haut à droite, la date et l’heure à gauche et juste en dessous deux compteurs qui indiquent la partie de la journée et l’année qu’ils ont déjà écoulé.

Ceci est complété par deux boutons en bas : un avec une icône de téléphone pour ouvrir l’application d’appels et un autre avec une icône de trois points verticaux qui vous donne accès aux paramètres du lanceur.

De plus, si vous glissez vers la gauche, vous entrerez dans un tiroir d’applications avec les applications organisées par ordre alphabétique et doté d’un moteur de recherche pratique en haut.

Téléchargez Minimalist Productivity Launch gratuitement

Lanceur Super N

Un autre des lanceurs d’applications moins connus du Play Store que vous devriez essayer est Super N Launcher, un lanceur moderne et fonctionnel avec lequel vous pouvez personnaliser tous les éléments de l’écran d’accueil de votre mobile, tels que le fond d’écran, les icônes ou dossiers, configurez différents gestes pour être plus productif, masquez les applications que vous n’utilisez pas et placez toutes sortes de widgets sur différentes pages du bureau.

Super N Launcher est une application entièrement gratuite avec des publicités, mais vous pouvez vous en débarrasser et déverrouiller toutes les fonctionnalités de ce lanceur moyennant un paiement unique de 10,99 euros, un montant que vous pouvez couvrir en utilisant le solde que vous avez accumulé dans Google Récompenses avant l’expiration

Téléchargement gratuit Super N Launcher – Super design

mini-ordinateur de bureau

Mini Desktop est l’un des lanceurs les plus rapides et les plus légers du Play Store, car il utilise 50% de mémoire en moins que les autres alternatives et ne pèse que 250 Ko, mais il n’est pas dépourvu de fonctionnalités car avec ce lanceur, vous pouvez organiser vos applications en groupes, rapidement trouvez n’importe quelle application, protégez vos applications les plus privées avec un mot de passe et même verrouillez les applications les plus addictives pour vous empêcher de les utiliser avant d’aller dormir.

Mini Desktop est entièrement gratuit, car il ne contient pas de publicités ni d’achats intégrés, et vous pouvez le télécharger directement à partir du lien que nous laissons ci-dessous.

Téléchargement gratuit de Mini Desktop (lanceur)

Lanceur Lynx

La dernière application de cette liste est Lynx Launcher, un lanceur d’applications original inspiré de Gnome, le bureau GNU/Linux le plus populaire, qui dispose d’un dock pratique où vous pouvez héberger les applications que vous utilisez le plus pour y accéder plus rapidement.

En plus de ce dock, Lynx Launcher dispose également d’une série de gestes vraiment utiles, car si vous glissez vers le haut, il ouvre un moteur de recherche avec lequel vous pouvez trouver des applications, des contacts, des raccourcis et des paramètres, si vous glissez vers la gauche, il ouvrira le tiroir d’applications et si vous glissez vers la droite, vous verrez à la fois vos applications et vos contacts préférés.

Lynx Launcher est une application entièrement gratuite sans publicité, mais si vous souhaitez profiter de fonctionnalités supplémentaires telles que des transitions d’écran, plus de pages de bureau, de nouvelles formes d’icônes et bien plus encore, vous pouvez déverrouiller la version Pro avec un paiement unique de 3,99 euros.

Télécharger gratuitement Lynx Launcher