C’est Noise, la marque qui détrône Huawei du haut des wearables et qui traque déjà Xiaomi

Bien qu’inconnue sur le marché européen, Noise est l’une des marques qui vend le plus de montres connectées. Voyons quels modèles vous avez et s’ils en valent la peine.

Lorsque l’on consulte le top 5 des marques qui vendent le plus de wearables dans le monde, il y a un nom qui retient particulièrement notre attention : Noise. Cette marque indienne est totalement inconnue sur le marché européen, il est donc difficile de comprendre qu’elle fait partie des meilleures ventes au monde. Attention, il supplante déjà Huawei et il se rapproche du dépassement de Xiaomi, deux constructeurs bien plus populaires apparemment.

La réalité est que Noise est une entreprise très prospère en Asie, en particulier dans son pays d’origine. En consultant son catalogue, nous voyons qu’il propose des smartwatches bon marché avec différents designs, en plus de vendre également des écouteurs et des bandeaux. Voyons quelles sont les incroyables données de vente de cette marque indienne et quelles sont ses montres intelligentes à vendre en France.

Le bruit dépasse déjà Huawei dans les ventes de wearables

Selon les données fournies par la firme Canalys et rapportées par It Home, Noise est la quatrième marque avec les appareils les plus portables au monde. Ce marché comprend les bracelets et les montres intelligents, mais nous savons déjà que Noise ne vend que ces derniers appareils. Alors qu’Apple (20%) et Samsung (10%) sont intouchables aux premières places, Noise parvient à se hisser à la quatrième place avec 7% des ventes mondiales.

Huawei, qui occupe la cinquième position du classement, obtient également 7 % des ventes totales. Cependant, alors que les unités vendues par la firme chinoise ont chuté de 29 % d’une année sur l’autre, celles de Noise ont connu une croissance spectaculaire de 223 %. Il semble clair que les montres intelligentes de l’entreprise indienne deviennent de plus en plus connues dans le monde entier, d’où cette croissance impressionnante des ventes.

Les meilleures montres connectées du marché : guide d’achat avec les 10 meilleurs modèles

Xiaomi est la marque qui se positionne à la troisième place du classement, menant 9% de toutes les ventes mondiales. Cependant, le fabricant chinois ne devrait pas se relâcher, car ses ventes de wearables ont diminué de 38 % l’année dernière et Noise se rapproche.

Si nous nous concentrons exclusivement sur le marché des smartwatch bon marché, il semble que les données soient encore meilleures pour Noise. Selon une étude de Counterpoint Research axée sur le troisième trimestre 2022, Noise est la marque qui vend les montres connectées les plus basiques, avec 25,2 % du total mondial. Ce n’est pas un leadership en force, puisque la société indienne Fire-Boltt suit de près avec 24,6 %.

Voici à quoi ressemblent les montres intelligentes de Noise

Si nous entrons sur le site officiel de Noise, nous voyons que son catalogue se compose d’une grande variété de montres intelligentes, d’écouteurs sans fil et de haut-parleurs Bluetooth. Cependant, nous voyons que les prix sont en roupies indiennes, il ne semble donc pas être la meilleure option pour acheter un appareil via la page, bien qu’ils promettent la livraison gratuite.

Heureusement, dans des magasins comme Amazon, nous constatons qu’il existe plusieurs montres intelligentes de la marque à vendre. D’une part, il y a le Noise ColorFit Pro 3 Assist, un modèle avec un écran de 1,55 pouces et une résolution de 320 x 360 pixels. Son design rappelle l’Apple Watch, avec un écran carré et le bouton sur le côté droit. De plus, il nous promet une batterie jusqu’à 10 jours, ce qui est caractéristique des montres de son prix.

Bruit Assistant ColorFit Pro 3

En termes de fonctionnalités, ColorFit Pro 3 Assist de Noise peut surveiller 14 modes sportifs différents, bien qu’il ne dispose pas de GPS. Il dispose d’un capteur de fréquence cardiaque, d’une surveillance de l’oxygène dans le sang et d’une résistance à l’eau. Attention, il intègre également Alexa, l’assistant vocal. Ce Noise ColorFit Pro 3 Assist peut être acheté sur Amazon pour un peu moins de 60 euros dans différentes couleurs.

Bruit ColorFit Pro 2

L’autre montre Noise que nous pouvons acheter sur Amazon est la ColorFit Pro 2, avec un écran LCD de 1,3 pouces et une conception légère qui la rend confortable lorsque nous l’utilisons. Vous pouvez suivre 9 modes sportifs, avec une analyse de la fréquence cardiaque toute la journée et une autonomie de la batterie pouvant atteindre 10 jours.

La vérité est que le catalogue Noise en France est petit, nous espérons donc que la société indienne sera encouragée à l’élargir afin que nous ayons plus d’options parmi lesquelles choisir lorsque nous recherchons une smartwatch bon marché, ainsi que des écouteurs et des haut-parleurs.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.